Sneijder'den flaş Galatasaray itirafı!

Galatasaray’dan sonra Nice ve Al Gharafa takımlarında forma giyen Wesley Sneijder, Hollanda basınına konuştu ve İstanbul günlerinden bahsetti.

Eski yıldız, “Futbolculuğumda İstanbul’da hiç canımın sıkıldığını hatırlamıyorum. Keşke kariyerimi Galatasaray’da noktalasaydım” dedi.

“Yeni hayalin Galatasaray’ın teknik direktörü olmak. Neden özellikle Galatasaray?” sorusu üzerine Sneijder, “Çünkü orada harika zaman geçirdim. Teknik direktör olursam, Galatasaray’daki kişiler de bana görev vermeyi isteyeceklerdir" yanıtını verdi.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, son olarak hayatını anlatan biyografisiyle gündeme gelmişti. Hollandalı eski yıldız yayınlanan kitabında bundan böyle teknik direktör olmak istediğini ve Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini itiraf etmişti

Öte yandan Arjen Robben’in futbolu bıraktıktan 1 yıl sonra eski takımı Groningen ile futbola geri dönmesinin ardından, memleketi Utrecht'in taraftarları da Sneijder’in futbola dönmesi için ayaklanmıştı.