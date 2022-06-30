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Sneijder'e kötü haber! Bu saatten sonra...

30.06.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da aralarında Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart'ın da bulunduğu eski futbolcuların kumar reklamlarında oynaması yasaklandı.

Sneijder'e kötü haber! Bu saatten sonra...

Hollanda'da aralarında Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart'ın da bulunduğu eski futbolcular ile teknik direktör Dick Advocaat gibi isimler, bir süredir bahis ve kumar şirketlerinin reklamlarında yer alıyordu.

Bunun üzerine Hollanda hükümeti, kumar reklamları ile ilgili bir yasal düzenleme hazırladı.

RESMEN YASAKLANDI

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Perşembe günü yürürlüğe giren ve "genç yetişkinler ile savunmasız insanlar arasında kumar bağımlılığıyla mücadele etmeyi amaçlayan" yeni düzenleme uyarınca, eski futbolcu ya da ünlü isimlerin kumar reklamlarında oynaması yasaklandı.


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