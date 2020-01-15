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  4. Sneijder, Yolanthe Cabau'yu yine aldattı! Emma Heesters ile dudak dudağa yakalandı

Sneijder, Yolanthe Cabau'yu yine aldattı! Emma Heesters ile dudak dudağa yakalandı

FUTBOL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

9 yıllık eşi Yolanthe Cabau'yu aldatan ve uzun süre sonra affedilen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder yine rahat durmadı. Sneijder, bu kez genç şarkıcı Emma Heesters ile dudak dudağa yakalandı.

Sneijder, Yolanthe Cabau'yu yine aldattı! Emma Heesters ile dudak dudağa yakalandı

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, geçen yılın Mart ayında 9 yıllık evliliklerinin sonuna geldiklerini açıklamışlardı.

"Bir hata yaptım" diyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'dan af dilemiş, Yolanthe de oğulları Xess Xava için yıldız futbolcuyu affetmişti. Ancak Sneijder yine rahat durmadı.

Yolanthe Sneijder

EMMA HEESTERS İLE DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

Hollanda basının iddisına göre; 35 yaşındaki eski futbolcu, önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile dudak dudağa yakalandı.

ŞARKILARI TIKLANMA REKORU KIRIYOR

Instagram'da 300 bin, YouTube'da yaklaşık 2 milyon takipçisi olan 24 yaşındaki Hollandalı şarkıcı Emma Heesters yaptığı cover'lar ile adını duyururken, genç şarkıcının Attention isimli çalışması YouTube'da 10 milyon tıklanmaya ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
wesley sneijder yolanthe cabau Emma Heesters Galatasaray

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