Sneijder, Yolanthe Cabau'yu yine aldattı! Emma Heesters ile dudak dudağa yakalandı

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, geçen yılın Mart ayında 9 yıllık evliliklerinin sonuna geldiklerini açıklamışlardı.

"Bir hata yaptım" diyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'dan af dilemiş, Yolanthe de oğulları Xess Xava için yıldız futbolcuyu affetmişti. Ancak Sneijder yine rahat durmadı.

EMMA HEESTERS İLE DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

Hollanda basının iddisına göre; 35 yaşındaki eski futbolcu, önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile dudak dudağa yakalandı.

ŞARKILARI TIKLANMA REKORU KIRIYOR

Instagram'da 300 bin, YouTube'da yaklaşık 2 milyon takipçisi olan 24 yaşındaki Hollandalı şarkıcı Emma Heesters yaptığı cover'lar ile adını duyururken, genç şarkıcının Attention isimli çalışması YouTube'da 10 milyon tıklanmaya ulaştı.

