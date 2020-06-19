Sochi'ye 10-1'lik skorla yenilen Rostov'un kalecisi Popov maçın adamı oldu

Rusya Premier Lig'de tarihi skor! Sochi ile Rostov arasında oynanan müsabakayı Sochi, 10'a 1 kazandı. Rostov kulübünde 6 futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasının ardından, maç ertelemeyince genç oyuncularla sahaya çıkılmak zorunda kaldı.
Rostov, 17 yaş ortalamalı kadroyla sahaya çıktı ve takımın ilk 11'inde mücadele eden en yaşlı futbolcunun yaşı 19'du. Federasyondan erteleme kararı çıkmadığı için Rostov'un sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı müsabakayı Sochi takımı 10'a 1 kazandı.
Rostov'un 17 yaşındaki kalecisi Popov, 10 gol yediği Sochi maçında 1'i penaltı olmak üzere yaptığı 15 kurtarışla lig rekorunu kırdı ve maçın adamı ödülünü aldı.
17 yaşındaki Rostov kalecisi Popov'un 10 gol yediği A takımdaki ilk maçının öyküsü:
Yediği gol: 10
Rostov Başkanı Arutyunyants, "Takımda Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 futbolcu var. Akşam Sochi ile oynayacağız ve maç ertelenmedi. Gençlerle sahaya çıkacağız. Hepsi 16 yaşında çocuklar. Korkuyorlar, endişeliler ama hepsi yürekli çocuklar. Onları yalnız bırakmayacağız!" şeklinde konuşmuştu.
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