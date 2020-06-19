Sochi'ye 10-1'lik skorla yenilen Rostov'un kalecisi Popov maçın adamı oldu

Rusya Premier Lig'de tarihi skor! Sochi ile Rostov arasında oynanan müsabakayı Sochi, 10'a 1 kazandı. Rostov kulübünde 6 futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasının ardından, maç ertelemeyince genç oyuncularla sahaya çıkılmak zorunda kaldı.

Rostov, 17 yaş ortalamalı kadroyla sahaya çıktı ve takımın ilk 11'inde mücadele eden en yaşlı futbolcunun yaşı 19'du. Federasyondan erteleme kararı çıkmadığı için Rostov'un sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı müsabakayı Sochi takımı 10'a 1 kazandı.

MAÇIN ADAMI OLDU

Rostov'un 17 yaşındaki kalecisi Popov, 10 gol yediği Sochi maçında 1'i penaltı olmak üzere yaptığı 15 kurtarışla lig rekorunu kırdı ve maçın adamı ödülünü aldı.

KALESİNE 40 ŞUT GELDİ!

17 yaşındaki Rostov kalecisi Popov'un 10 gol yediği A takımdaki ilk maçının öyküsü:

Kalesine gelen şut: 41

Kurtarış: 14

Kurtardığı penaltı: 1

Yediği gol: 10

Lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

Karşılaşma sonu maçın adamı ödülünü aldı. ROSTOV BAŞKANI NE SÖYLEMİŞTİ? Rostov Başkanı Arutyunyants, "Takımda Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 futbolcu var. Akşam Sochi ile oynayacağız ve maç ertelenmedi. Gençlerle sahaya çıkacağız. Hepsi 16 yaşında çocuklar. Korkuyorlar, endişeliler ama hepsi yürekli çocuklar. Onları yalnız bırakmayacağız!" şeklinde konuşmuştu.



