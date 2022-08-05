Sodyum metal mi, ametal mi? Sodyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Sodyum, hafif, yumuşak ve gümüşümsü bir beyaz renge sahiptir. Hiçbir zaman doğada saf ve element halinde yer almaz. Sodyum, hızlı bir şekilde reaksiyona girebilmektedir. Böylece ısı çıkışına yol açmaktadır. Pek çok insan sodyumu, mutfak tuzu formunda tüketmektedir. Peki, sodyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Sodyum metal mi?

Sodyum, taşıdığı bazı özellikler dolayısıyla metal sınıfına girmektedir. Bu özellikler arasında da parlak oluşu, ışığı yansıtması ve tek atomlu molekül halinde bulunması yer almaktadır. Buna ek olarak Lityum, Berilyum ve Demir gibi kendi aralarında hiçbir şekilde bileşik oluşturmamaktadırlar. En yaygın olarak tuzda bulunan sodyum, iletkendir. Levha ve tel haline de gelebilir. Son olarak ise elektron verme özelliğine de sahiptirler.

Sodyum ametal mi?

Sodyum, yalıtkan olma gibi çeşitli özelliklere sahip olmadığı için ametal sınıfına girmez. Buna ek olarak mat yüzeye de sahip değildir. Molekül yapı yerine atomik yapılı olduğu için de sodyum ametal değildir. Tel ve levha haline de gelebildiğinden dolayı metal sınıfına girmektedir.

Sodyum yeryüzünde bol miktarda bulunmaktadır. Örneğin yer kabuğu yüzde 2,27 oranında sodyum barındırmaktadır. Sodyum, güneşte, yıldızlarda ve okyanuslarda da yer almaktadır. Bu nedenle de en çok bulunan alkali metal olma özelliğini gösterir. Metalik sodyumun ise yıllık üretimi 100.000 ton civarındadır. Bu da yalnızca birtakım özel uygulamalarda kullanılır.

