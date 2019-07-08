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Sofia Richie mayo markası için cesur pozlar verdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick ile birlikte olan 20 yaşındaki Sofia Richie, bir mayo markası için kamera karşısına geçti. Richie çekimlerden bazı kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Sofia Richie mayo markası için cesur pozlar verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Lionel Richie’nin 20 yaşındaki kızı Sofia Richie, Frankies Bikinis markası için kamera karşısına geçti.

Fotoğrafçı Sam Dameshek’in Los Angeles’ta çektiği fotoğraflar, sosyal medyada da ses getirdi.

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Bugün piyasaya çıkacak olan koleksiyon, mavi ve pembe tonlardan oluşuyor.

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Üçgen üstler, hoodies ve yüksek bel bikini altlarından oluşan kreasyonda fiyatlar da oldukça uygun. Üstler 60, altlar ise 85 dolardan başlıyor…

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Sofia Richie çekimlerden bazı kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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Bir likör dükkanında çekilen reklam filminde verdiği pozlarla dikkat çeken Richie, aynı zamanda Kourtney Kardashian’ın eski eşi Scott Disick ile sevgili…

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Seks bağımlısı olduğu için bir dönem sık sık gündeme gelen Disick, Sofia Richie ile birlikte olduktan sonra sakin yaşantısıyla dikkat çekmişti. Richie ise babasının itirazlarına rağmen sevgilisinden ayrılmamıştı.

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Sofia Richie

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