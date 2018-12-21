Dizi sektörünün en çok kazanan ismi olan Sofia Vergara, başrolünü üstlendiği Modern Family dizisinin Noel arası vermesini fırsat bilerek eşi Joe Maganiello ile birlikte soluğu Bahamalar’da aldı.

Sofia Vergara Bahamalar’ın tadını çıkarıyor

Yıllardır televizyon ekranlarında kahkaha fırtınası estiren Modern Family dizisinin başrollerinden birini üstlenen Latin güzel Sofia Vergara, tatil için Bahamalar’ı seçti. Noel tatili için eşi Joe Maganiello ile birlikte Bahamalar’ın keyfini süren Vergara, sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf paylaşımı yapmayı ihmal etmedi.

Mutlu çiftin sarmaş dolaş paylaştıkları fotoğraf, çok kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni aldı. 46 yaşındaki Sofia Vergara, tatilde de şık tarzını korumayı başardı. Sade kıyafetlerine rağmen büyük gösterişli elmas küpe takmayı tercih eden Latin güzel, makyajını her zamanki gibi koyu kırmızı rujuyla tamamlamış.