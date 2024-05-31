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Sofia Vergara sözleriyle gündemde! Göğüslerini göstererek bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 14:23
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Hollywood yıldızı Sofia Vergara göğüsleri nedeniyle her rolü oynayamayacağını itiraf etti ve kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Sofia Vergara sözleriyle gündemde! Göğüslerini göstererek bakın ne dedi

Modern Family dizisiyle hafızalara kazınan Sofia Vergara açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Hayatımda hiç oyunculuk kursuna gitmedim" diyen Sofia, sözlerine şöyle devam etti:

Farklı işler yapmam çok zor oluyor. Çünkü Kolombiya aksanım güzel, ama bir bilim insanı olamam, bir astronotu oynayamam. Bunlarla (göğüslerini işaret ederek) bir bilim insanı olmak istemiyorum! Burada kendimi çok garip hissediyorum çünkü bu benim en sevdiğim aktrislerle beraberim ve oyunculuk hakkında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Kötü anlamda değil, bu sadece bir gerçek. 'Modern Family'de 11 yıl oynadım ama orada bir bakıma kendimi oynuyordum."

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Jennifer Aniston, Jodie Foster, Nicole Kidman, Naomi Watts, Brie Larson ve Anna Sawai'nin de aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerin arasında mesleği hakkında konuşan Vergara; 'oyunculuk hakkında hiçbir şey bilmediği' konusunda da ısrar etti.

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KARİYER İTİRAFI

'Modern Family'de oynadığı dönemde Sofia Vergara, oyunculuk kariyerinin başlarında ciddiye alınmak için göğüslerini küçültmeye teşvik edildiğini itiraf etmişti.

Ekran Alıntısı
Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda ise "Evet, göğüslerim ve vücudum bana kariyerimde bazı kapılar açtı. 20 yaşında modelliğe başladığımda fiziksel güzelliğim benim dünyaya açılan pasaportumdu, ama bugün 51 yaşındayım ve hâlâ buradayım!" ifadelerini kullanmıştı.

Vitrin


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Sofía Vergara
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