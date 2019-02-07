SPOR

Sofiane Feghouli bu sezonki 4. golünü attı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.02.2019 07:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor karşısında attığı golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Sofiane Feghouli bu sezonki 4. golünü attı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında sahneye sarı-kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli çıktı. Mücadelenin 90+2. dakikasında rakip fileleri havalandıran Feghouli, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk, toplamda da 4. golünü attı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 16 resmi müsabakada görev aldı.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Diagne’nin cezası bittiDiagne’nin cezası bitti
Cimbom'u 13 bin 562 seyirci takip ettiCimbom'u 13 bin 562 seyirci takip etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sofiane Feghouli Galatasaray Spor Toto Süper Lig Hatayspor

En Çok Okunan Haberler

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Mahmut Uslu'dan flaş iddia!

Mahmut Uslu'dan flaş iddia!

F.Bahçe'de büyük isyan! 'Niye transfer ettiniz?'

F.Bahçe'de büyük isyan! 'Niye transfer ettiniz?'

G.Saraylı yıldıza şok tepki!

G.Saraylı yıldıza şok tepki!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sofiane Feghouli bu sezonki 4. golünü attı

Feghouli bu sezonki 4. golünü attı

Galatasaray'da Mbaye Diagne’nin cezası bitti

Diagne’nin cezası bitti

Galatasaray’ı kupada 13 bin 562 seyirci takip etti

Cimbom'u 13 bin 562 seyirci takip etti

Luyindama: Taraftarlarla aramda aşk olmalı

'Taraftarlarla aramda aşk olmalı'

Levent Şahin: Yeni transferlerimiz uzun yıllardır Galatasaray'da gibiler

Levent Şahin'den yeni yıldızlara övgü

Galatasaray taraftarı oyundan çıkarken Sinan Gümüş'ü ıslıkladı

G.Saraylı yıldıza şok tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.