Sofiane Feghouli'den Fatih Terim itirafı

Cezayirli futbolcu, "Galatasaray'daki 2. sezonumda iki şampiyonluk ve 3 kupa kazandım. Transferimden önce 'Galatasaray'a gidiyorsam eğer şampiyonluklar için gitmeliyim' demiştim. Çünkü kariyerimde eksik olan şey kupaydı. İlk sezonumda şampiyonluk kazanmak son derece heyecan vericiydi. Şimdi iki kupa birden kazandık. Bu benim kişisel kariyerimin tepe noktası. Böylesine heyecanlı bir atmosferi yaşamak, beni hayal edemeyeceğiniz kadar mutlu etti. Geçekten takım olarak muhteşem bir sezon yaptık" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu ve elde ettiği Türkiye Kupası'nda attığı 13 gol ve 7 gol pasıyla başrol oynayan Sofiane Feghouli, Radyospor’a birbirinden özel açıklamalar yaptı. Feghouli, "Afrika Kupası için Cezayir Milli Takımı'na katılacağım, 1 hafta sürem var; bunu da ailemle tatil yaparak geçiriyorum. Sonrasında bütün gücümle Afrika Kupası için çalışmaya başlayacağım. Bu kupa ülkem Cezayir için çok önemli. Galatasaray'da muhteşem iki sezon geçirdim. Şimdi Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası'nı kazanırsam benim için harika olacak. Galatasaray taraftarının kalbinin Afrika Kupası'nda benimle olduğunu hissediyorum" dedi.

"KARİYERİMİN EN GÜZEL ANI, ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Başakşehir'e attığı rövaşata golüne ayrı bir parantez açan tecrübeli futbolcu, "Kariyerimde ilk kez rövaşata ile gol attım. Benim için bir ilk. Asla unutamayacağım bir an; ailem tribündeydi. İnanılmaz bir coşku yaşadık. Taraftarımızın önünde maçı ve şampiyonluğu kazandık. Hayatımın en önemli anı olarak kalacak. Belki böylesine baskı içeren bir maçtan önce böyle bir gol atacağınızı hayal bile edemezsiniz; fakat ben hayali gerçeğe dönüştürdüm" ifadelerini kullandı.

"LİG ŞAMPİYONLUĞU BİZE YETMEZ"

Gelecek sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak zorunda olduğuna işaret eden Feghouli, "Büyük bir taraftara sahibiz. Ben bir Avrupa kupasını kazanmak için mücadele etmek istiyorum. Galatasaray'la bunu yapabiliriz. Galatasaray daha önce bunu yaptı; tekrar yapabilir. Bu potansiyel fazlasıyla var. Bu konuda çok arzuluyum. Sadece Türkiye Ligi'ni kazanmak bizim için yeterli değil. Ben her zaman daha fazlasını isterim. Galatasaray da öyle... Yaz döneminde bize yardımcı olacak bir kaç oyuncu daha transfer edilecektir. Üç alanda yarışacağız ve yeni oyunculara ihtiyacımız olacak. Elit çok sayıda oyuncuya ihtiyacımız var. Galatasaray her zaman Avrupa'da başarıyı birinci sıraya koyar. UEFA kupasını kazandığında ben çocuktum ve maçı izledim. Şimdi tekrar yapabiliriz. Taraftara bir Avrupa kupası hediye etmeliyiz. Ben Avrupa'da şampiyon bir takımın parçası olmaktan gurur duyarım. Bu başarıyı elde etmek için yaz transfer döneminde çok iyi oyuncuların takımımıza katılması gerekir. Bakalım nasıl olacak. İnşallah Allah'ın da yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız. Galatasaray bunu hakediyor. Ben de kulübün tarihine bu büyük başarının mimarlarından bir tanesi olarak geçmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM 1 NUMARA"

Teknik direktör Fatih Terim'e de değinen tecrübeli futbolcu, "Fatih Terim, Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörü. Kazandığı kupalarla bunu kanıtladı. Avrupa'nın en tecrübeli antrenörlerinden bir tanesi... Mükemmel bir motivasyoncu; bize müthiş destek oluyor" dedi.

