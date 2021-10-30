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Sofiane Feghouli'den flaş hamle! Türk vatandaşlığı için başvuru yapıyor

30.10.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, Türk vatandaşlığı almak için işlem başlattı.

Sofiane Feghouli'den flaş hamle! Türk vatandaşlığı için başvuru yapıyor
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son haftalarda ilk 11'e giremediği için üzüntülü olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, Türk vatandaşı olmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İsmi zaman zaman ocakta başlayacak ara transfer döneminde takımdan ayrılacaklar arasında gösterilse de Cezayirli oyuncu, yaşantısına burada devam etmekte kararlı.

3 AY İÇİNDE PASAPORT ALMAK İSTİYOR

İşlemlere başlayan Feghouli, 3 ay içerisinde Türk pasaportunu almayı amaçlıyor.

MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Son düzenlemeye göre ülke sınırları içerisinde 250 bin dolarlık mülk alan yabancıların, Türk yurttaşlığına geçme şansı olurken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynayan profesyonel futbolcular için milli takım listesiyle ilgili bölüme göre başka kriterler söz konusu. Buna göre sonradan Türk yurttaşlığına geçen yabancı bir futbolcunun A Milli Takım 'da en az bir maç oynaması şartıyla lig maçlarında yerli statüde yer almasına izin veriliyor. Cezayır Milli Takım formasını defalarca giyen Feghouli'nin şu andaki kurallara göre sahada Türk statüsüyle yer alması imkansız.

Sofiane Feghouli 2014'ün Ağustos ayında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan 4.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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