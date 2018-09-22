Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

29 yaşındaki futbolcunun "G.Saray'ı seviyorum ve kalmak istiyorum. Katar veya Suudi Arabistan'da oynamak için çok gencim. Eğer buradan ayrılırsam Avrupa'da kalacağım" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki Cezayirli yıldız, 2017 yılında 4,25 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Feghouli, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 7 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 7 resmi maçta sadece 107 dakika görev yaptı. (TAKVİM)
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