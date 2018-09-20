Sofiane Feghouli Galatasaray'ı takibi bıraktı

Galatasaray'da Fatih Terim'in son olarak Lokomotiv Moskova önünde ilk 18'de dahi yer vermediği Sofiane Feghouli'nin çarşamba günü sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı kulüple ilgili bilgilerini silmesi gündem yarattı.
Cezayirli futbolcunun transfer dönemleri süren Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar Ligi'ne gidebileceği iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 7 resmi maçta sadece 107 dakika görev yaptı.
ASLAN LİGE DÖNDÜ
Lokomotiv maçının ardından hiç izin yapmayan Galatasaray, Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. (SABAH)
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Şenol Güneş: 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya
Aykut Kocaman: Geri döneceğim...
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı
Wesley Sneijder'den Galatasaray sözleri
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu
Beşiktaş'ta Negredo'dan sonra Vagner Love da gidiyor
İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!
Çekya'da Semih Kaya fırtınası
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum