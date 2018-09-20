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Sofiane Feghouli Galatasaray'ı takibi bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2018 10:14 | Son Güncelleme

Sofiane Feghouli'nin çarşamba günü sosyal medya hesaplarından Galatasaray ilgili bilgilerini silmesi gündem yarattı.

Sofiane Feghouli Galatasaray'ı takibi bıraktı

Galatasaray'da Fatih Terim'in son olarak Lokomotiv Moskova önünde ilk 18'de dahi yer vermediği Sofiane Feghouli'nin çarşamba günü sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı kulüple ilgili bilgilerini silmesi gündem yarattı.

Cezayirli futbolcunun transfer dönemleri süren Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar Ligi'ne gidebileceği iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 7 resmi maçta sadece 107 dakika görev yaptı.

ASLAN LİGE DÖNDÜ

Lokomotiv maçının ardından hiç izin yapmayan Galatasaray, Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. (SABAH)

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