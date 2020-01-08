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  4. Şoförlerden ’dijital takograf’ tepkisi

Şoförlerden ’dijital takograf’ tepkisi

KARABÜK HABERLERİ  | 08.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Karabük’te kamyoncular ve tırcılar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ’dijital takograf’ uygulamasına yaptıkları eylemle tepki gösterdi.Kamyon Garajı’nda yapılan eylemde konuşan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Esnaf Odaları Birliği olarak her meslekteki gurubundaki esnafların dertleriyle ilgilendiklerini söyledi.Şoför esnafının sorunları hakkında da her zaman istişare içerisinde olduklarını ifade eden Tümen, "Ahilik mayasıyla mayalanış esnaf ve sanatkarlarımız, kanun ve yönetmeliğe her zaman uymuş, devletinin zor gününde her zaman yanında olduğu hepimizce bilinmektedir.

Şoförlerden ’dijital takograf’ tepkisi

Karabük’te kamyoncular ve tırcılar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ’dijital takograf’ uygulamasına yaptıkları eylemle tepki gösterdi.
Kamyon Garajı’nda yapılan eylemde konuşan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Esnaf Odaları Birliği olarak her meslekteki gurubundaki esnafların dertleriyle ilgilendiklerini söyledi.
Şoför esnafının sorunları hakkında da her zaman istişare içerisinde olduklarını ifade eden Tümen, "Ahilik mayasıyla mayalanış esnaf ve sanatkarlarımız, kanun ve yönetmeliğe her zaman uymuş, devletinin zor gününde her zaman yanında olduğu hepimizce bilinmektedir. Bazı yetkisiz ama kendini yetkili gibi gören, kişilerin konuyla ilgili konuşma ve sosyal medya paylaşımlarına özellikle ihtimam göstermemenizi istiyorum" dedi.
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topcu da şoför esnafının geçimini sağlayabilmesi için iyi bir matematikçi oması gerektiğini belirtti.
Yeni uygulamanın 6 ay süre ile uzatılmış olmasına rağmen çabuk geçtiğini aktaran Topcu, şunları kaydetti:
"Ayrıca, ton ve kilometre taban fiyatı mutlaka çıkarılmalıdır. Nakliyeci esnafının gelir düzeyinin artırılması, plaka tahdidinin acilen hayata geçirilmesi, petrol ürünlerinde KDV indirimi sağlanması, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde indirim yapılması, sürücü çalışma zamanlarının ayarlanması, mesleki faaliyetlerimizi yapmamız için gerekli yaptığımız harcamalarımızın gider kalemi olarak yazılması, K türü yetki belgelerinin mutlaka bağlı bulunduğu oda tarafından verilmesi, bu süre zarfında yeni uygulamaya alınan U-ETDS ve dijital takograf uygulamalarının günün şartlarına göre meslek kuruluşları ile istişare yapılarak yeniden ayarlanmasını talep etmekteyiz."

Şoförlerden ’dijital takograf’ tepkisi

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Besbinevler
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Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
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