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Sofralarda yerini almaya başlayan ızgara zeytin tarifi lezzetiyle vazgeçilemeyecek yiyecekler arasına girecek gibi görünüyor

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besleyici değeri çok yüksek olan zeytin, dünyada en çok yetiştirilen meyveler arasında yer alıyor. Yağ, A, C, E vitaminlerinin yanında, bitkisel protein, kalsiyum, klor, kükürt, fosfor, magnezyum mineralleri de içeriyor. Kahvaltılarda ve salatalarda çokça tüketilen yeşil zeytini market raflarında artık farklı bir şekilde görebilirsiniz: Izgara zeytin.

Sofralarda yerini almaya başlayan ızgara zeytin tarifi lezzetiyle vazgeçilemeyecek yiyecekler arasına girecek gibi görünüyor

Zeytin, bu haliyle daha çok öğünde tüketilebilen bir gıda haline gelmiş durumda ve oldukça lezzetli. Izgara zeytinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını merak ettiyseniz yazımıza bir göz atabilirsiniz. Izgara zeytin ya da diğer adıyla grilled olives, genellikle yeşil zeytinin "domat" türünden yapılıyor. Çekirdekleri çıkarılan zeytinlerin, salamura suyu süzülüyor. Hafif bir kurutma işleminden geçiriliyor. Yüksek ateşli makinede ızgara telleriyle alttan ve üstten baskı uygulanıyor. Böylece zeytinlerin üzerinde çizgiler oluşturuluyor ve ızgara tadını alması sağlanıyor. Paketleme aşamasına gelindiğinde ızgara edilmiş bu zeytinlere, sarımsak, çeşitli baharatlar ve sızma zeytinyağı ile hazırlanmış salamura suyu ekleniyor. Ortaya tadına doyulamayan yendikçe yenen çok lezzetli bir tür zeytin mezesi çıkıyor. Izgara zeytini, siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte size bir an önce yapıp tadabilmeniz için tost makinesi kullanarak yapabileceğiniz en kolay tarifi:

IZGARA ZEYTİN TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 normal boy kâse domat türü yeşil zeytin

  • 1 su bardağı sızma zeytinyağı

  • 4-5 diş sarımsak

  • Kekik

  • Tuz

  • İsteğe bağlı olarak kurutulmuş acı biber veya pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle domat yeşil zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın.

  • Çekirdekleri çıkarılan zeytinleri, tost makinesine düzgün bir şekilde dizin.

  • Izgara görüntüsünü vermek için birkaç dakika tost makinesinde bastırarak pişirin.

  • Zeytinleri alacak büyüklükte bir kavanozun dibine, kurutulmuş acı biberleri yerleştirin.

  • Hazırlanan zeytinleri biberlerin üzerine kaşık yardımıyla ilave edin.

  • Son olarak, sızma zeytinyağını, sarımsakları (bütün veya bölünerek konulabilir), tuz ve kekiği ekleyerek kavanozun kapağını kapatın.

  • Aromasının iyice karışmasını sağlamak için kapağı kapalı şekilde birkaç gün bekletin.

  • Izgara zeytini, kahvaltılarda, ana yemeklerin yanında garnitür veya meze olarak tüketebilirsiniz.

  • Yeşilliklerle hazırladığınız salatalarınıza ya da sandviçlerinize katarak afiyetle yiyebilirsiniz.


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