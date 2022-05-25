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Sofralarınıza lezzet katacak Malaga pastası tarifi! Malaga pastası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

25.05.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her çatalında ayrı bir lezzet olan malaga pastasını şiddetle denemenizi tavsiye ediyoruz. Damak çatlatan lezzeti ve şık görünümü ile bu pastanın adeta müptelası olacaksınız. Peki sofralarınıza lezzet katacak Malaga pastası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

Sofralarınıza lezzet katacak Malaga pastası tarifi! Malaga pastası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve herkes tarafından merak edilip sürekli konuşulan malaga pastasını denediniz mi? Eğer şimdiye kadar denemediyseniz çok şey kaybetmiş olabilirsiniz. Gün geçtikçe pasta tariflerine bir yenisinin daha eklenmesiyle tatlı tutkunlarının gözdesi olan malaga pastası, gerek şık sunumu ve enfes tadıyla damaklarınızı adeta çatlatacak olan bu lezzetin tarifine hazır olun. Haberimizde paylaştığımız malaga pastası son günlerde tüm pastane ve kafelerde satış rekorları kırıyor. Sizde evinizde bu enfes tarifi yapıp gelen misafirlerinizden tam not alıp beğenisini kazanabilirsiniz. İşte malaga pastasının tarifi...

MALZEMELER

Keki için

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 kahve fincanı süt

2 çay bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Muhallebisi için

Yarım kilo süt

1 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket krem şanti (Soğuduktan sonra)

Ganaj için

200 g bitter çikolata

200 g krema

İri kıyılmış Antep fıstığı ve fındık

Muz

YAPILIŞI

Malaga pastasını yapmak için öncelikle tarifimizin kekini yapmakla başlıyoruz. Karıştırma kabının içine süt, şeker ve vanilyayı ekleyip 2 dakika kadar çırpalım. Karışıma yumurtaları ilave edip tekrar çırpalım. Yaklaşık 3 dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ekleyip son kez tekrar çırpalım. Malaga pastasının kekini pişireceğimiz dikdörtgen borcam yada fırın tepsisinin dibini yumuşatılmış margarin ile yağlayalım ve kek karışımını dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirelim. Kekimizin pişip pişmediğini kürdan testiyle deneyelim. Kekin içine kürdanı batırdığınızda eğer kürdan temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir. Pişen kekimizi fırından alıp soğumaya bırakalım.

Şimdi sıra geldi malaga pastasının muhallebisini hazırlamaya. Muhallebi için; derin bir tencereye sütü, unu, şekeri ve vanilyayı alıp orta ateşte üzeri göz göz oluncaya kadar pişirelim. Pişen muhallebiyi ocaktan alalım ve muhallebiyi soğuması için arada bir karıştıralım. Muhallebi soğuduktan sonra toz krem şantiyi ekleyip iyice çırpalım. İşte malaga pastamızın muhallebisi de hazır oldu. Malaga pastamızın son işlemine geçiyoruz. Malaga pastasının ganaj sosu için küçük bir tencereye kremayı alıp ısıtalım. Isınan kremaya küçük küçük doğranmış bitter çikolatayı ekleyip karıştıralım.

Şimdi yaptığımız bütün işlemleri birleştirelim. Kekin üzerine muhallebiyi döküp, üzerlerine muzu yerleştirelim. Muzların üzerine ganaj sosunu dökelim. Soğuması için buzdolabına koyalım. Soğuduktan sonra malaga pastanın üzerlerini Antep fıstığı ile süsleyip servis yapalım.


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