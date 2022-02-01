YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi nedir, malzemeleri neler?

Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi nedir, malzemeleri neler?

01.02.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça sevilen ve afiyetle tüketilen tatlıların başında gelen soğuk baklava bayramlarda, özel günlerde ve çayın yanında sık sık tercih edilir. Ağızda dağılan tadıyla favori tatlılar arasında yer alan soğuk baklava için bir paket baklavalık yufka, 250 gram tereyağı, 1 su bardağı çekilmiş fıstık gibi malzemeler gerekir. İşte soğuk baklava tarifi ve malzemeleri...

Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi nedir, malzemeleri neler?

Oldukça leziz olan soğuk baklavanın şerbeti sütle hazırlanıyor. Soğuk baklavanın üzerine, isteğe göre kakao da serpiştirebilirsiniz. Soğuk baklava, içine eklenen ceviz, fındık, fıstık ile daha farklı bir tat alıyor. Peki soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi nedir, malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

SOĞUK BAKLAVA MALZEMELERİ

  • Bir paket baklavalık yufka
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 250 gram tereyağı
  • 1 su bardağı çekilmiş fıstık
  • 1 çay bardağı bitter çikolata
  • Yarım çay bardağı şeker
  • 2 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı süt

Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi nedir, malzemeleri neler?

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Soğuk baklava yapmak için öncelikle şerbeti hazırlayalım. Tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın. Ardından ocağın altını kısın ve 15 dakika daha kaynatın. Sıvı yağı ve tereyağını tavada eritin. Ardından tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli şekilde tepsiye alın. Her 3 katta bir aralarını yağlamaya özen gösterin. 3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin. Bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden geçirin. Ardından elde ettiğiniz karışımı fıstığın üzerine sertin. Yeniden 3 kat şeklinde yağlayın ve 15 kat daha yufkaları serin. Fıstık ve bitter çikolata ekleme işlemini tekrarlayın. Yufkaların üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin. En sonunda kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Tatlı ılıdığında, hazırlanan soğuk şerbeti gezdirin ve çikolata karışımı üzerine ilave edin. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tencerede sufle nasıl yapılır?Tencerede sufle nasıl yapılır?
Hiç zor değil! Tavuğu ziyan etmeden kullanabilmek için...Hiç zor değil! Tavuğu ziyan etmeden kullanabilmek için...
Sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Meğer şifa kaynağıymışSofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Meğer şifa kaynağıymış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"

Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Dünyaca ünlü yıldıza zina göndermesi!

Dünyaca ünlü yıldıza zina göndermesi!

Cenazeden sonra kardeşi harekete geçti!

Cenazeden sonra kardeşi harekete geçti!

Buzdolabınızda bekleyen peynir varsa...

Buzdolabınızda bekleyen peynir varsa...

İlginizi Çekebilir

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.