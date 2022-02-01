Oldukça leziz olan soğuk baklavanın şerbeti sütle hazırlanıyor. Soğuk baklavanın üzerine, isteğe göre kakao da serpiştirebilirsiniz. Soğuk baklava, içine eklenen ceviz, fındık, fıstık ile daha farklı bir tat alıyor. Peki soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi nedir, malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

SOĞUK BAKLAVA MALZEMELERİ

Bir paket baklavalık yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

250 gram tereyağı

1 su bardağı çekilmiş fıstık

1 çay bardağı bitter çikolata

Yarım çay bardağı şeker

2 su bardağı şeker

5 su bardağı süt

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Soğuk baklava yapmak için öncelikle şerbeti hazırlayalım. Tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın. Ardından ocağın altını kısın ve 15 dakika daha kaynatın. Sıvı yağı ve tereyağını tavada eritin. Ardından tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli şekilde tepsiye alın. Her 3 katta bir aralarını yağlamaya özen gösterin. 3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin. Bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden geçirin. Ardından elde ettiğiniz karışımı fıstığın üzerine sertin. Yeniden 3 kat şeklinde yağlayın ve 15 kat daha yufkaları serin. Fıstık ve bitter çikolata ekleme işlemini tekrarlayın. Yufkaların üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin. En sonunda kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Tatlı ılıdığında, hazırlanan soğuk şerbeti gezdirin ve çikolata karışımı üzerine ilave edin. Afiyet olsun...



