Mynet Trend

Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Bahçıvan, soğuk havalarda kalp krizi riskinin 1 buçuk kat oranında artığının tespit edildiğini söyledi.

Memorial Dicle Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Bahçıvan, soğuk havaların kalp üzerinde etkilerine yönelik açıklama yaptı. Prof. Dr. Bahçıvan, soğuk havalarda kalp krizi riskinin 1 buçuk kat oranda artığının tespit edildiğini dile getirerek, uç noktalar olan parmak ve ayakların sıcak tutulması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bahçıvan, "Aralık ayındayız, soğuk havaların başladığı dönem, gittikçe de şiddetini artıracağı ön görülüyor. Pek çok hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarında da soğuk havanın vücuda belli oranlarda zararı var. Yapılan çalışmalarda özellikle soğuk havalarda kalp krizi riskinin 1 buçuk kat oranında artığı tespit edilmiş. Esasında vücudumuz mükemmel bir uyum sağlamasına rağmen, hem sıcak hem de soğuk havalarda tedbirini almasına rağmen belli risk guruplarında özellikle bu dengeyi durdurmak mümkün değil. Soğuk havalarda kalp damarlarının soğuğa karşı bir spazm etkisi oluyor, bu spazm da kalbi besleyen damarla büzüşerek kalbi yeterince besleyemiyor ve bu da kalp krizini tetikleyebiliyor. Özellikle kalp hastalıklarında, kalp yetmezliği olanlarda, şeker, hipertansiyon, kohezyon, sigara içenlerde bu risk faktörleri varsa kalp krizi bunlarla da tetiklenebiliyor. Tabi bunun için kendimizi korumamız lazım, ısının en yoğun kaybolduğu yerler uçlar, parmaklar ve ayaklar. Bu belirtiğimiz risk guruplarında buraları mümkün olduğu kadar korunaklı tutmamız lazım, buraları yeterince ısıtmamız ve ona göre giyinmemiz gerekir ki bu riski en aza indirelim. Özellikle yaşlılar bu olumsuzluktan daha çok etkileniyorlar. Çünkü bu yaş guruplarında deri ince olduğu için, ısı kaybı daha fazla oluyor ve kalp krizi riski daha yüksek. Yaşlılarımız soğuk havalarda mümkün olduğu kadar çıkmaması lazım, çıkacaklarsa uygun bir şekilde giyinmelerinde fayda var” dedi.

"Soğuk havalarda alkol tüketilmemesi çok önemli"

Memorial Dicle Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Bahçıvan, soğuk havalarda alkol tüketiminin vücudun ısı kaybına neden olduğunu vurgulayarak, vatandaşları alkol tüketmemeleri konusunda uyardı. Prof. Dr. Bahçıvan, "Alkol tüketimi çok ciddi anlamada ısı kaybına yol açar, bu nedenle soğuk havalarda alkol tüketilmemesi çok önemli. Kalp krizi belirtileri tipik olarak rahatsızlık hissi, göğüs ağrısı, bulantı, kola, boyuna vuran ağrı şeklinde rahatsızlık hissettiğiniz zaman mutlaka en yakın hastaneye gidilmeli veya 112 acil sağlık ekipleri çağrılmalı" diye konuştu.

Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
Japonya nasıl bu kadar temiz bir ülke olabiliyor?Japonya nasıl bu kadar temiz bir ülke olabiliyor?
Kansere karşı hep birlikte: Ben, fotoğraf makinem, kardeşimKansere karşı hep birlikte: Ben, fotoğraf makinem, kardeşim
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalp sağlığı kalp krizi

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Burada ölmek kanunen yasak!

Burada ölmek kanunen yasak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alzheimer’ın en temel 10 belirtisi

Alzheimer’ın en temel 10 belirtisi

Çocukları gripten korumanın 5 yolu

En çok o çocukları tehdit ediyor!Dikkat, ağır sonuçları olabilir

Nijerya'da 800 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle bodur kaldı

Nijerya'da 800 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle bodur kaldı

Şoförlere ’uyku apnesi testi yapılsın’ önerisi

Şoförlere ’uyku apnesi testi yapılsın’ önerisi

GİMRİKAM ile MR sektörüne ilişkin yerli ve milli üretim yapılacak

GİMRİKAM ile MR sektörüne ilişkin yerli ve milli üretim yapılacak

"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

"Akran desteği" tedavinin önemli unsurlarından

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.