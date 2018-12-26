Soğuk havaya aldırmadan buz gibi suya atladılar!

Mayolarıyla Londra'daki Hyde Park'ta toplanan kalabalık bakın buz gibi sulara nasıl tereddüt etmeden atladı?

Buz gibi havaya aldırış etmeden suya girdiler

İngiltere'de, Hristiyan aleminin en kutsal günlerinden biri olan Noel için buz gibi suya girdiler. Çılgın İngilizler soğuk havaya rağmen rahat tavırlarıyla bravo dedirtti.

Tüm Hristiyanların büyük bir coşku ile kutladığı Noel, inanç gereği, ibadetler ile geçiriliyor.

Ancak bu güne özel ibadetler dışında bazı gelenekler de mevcut. Onlardan en ilginci de İngiltere'de yapıldı.

Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında seyrederken, dışarı kalın giyinmeden çıkmak neredeyse imkansız.

Yalnız bu durum için bazı istisnalar da mevcut.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hyde Park'da toplanan kalabalık, mayolarını giyerek kendilerini buz gibi suya attı.

Ortaya nasıl görüntüler mi çıktı?