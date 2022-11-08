Sohbet eş anlamlısı nedir? Sohbet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sohbet kelimesi Arapçada "ṣḥb" kökünden gelen ve "dostluk etme, arkadaşlık" gibi anlamlara gelen "ṣuḥbet" sözcüğünden alıntılanarak dilimize dâhil olmuştur. Sohbet, birden fazla kişiler arasındaki muhabbeti tanımlamaktadır. Sohbet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl

Söyleşi

Sohbet kelimesinin anlamları yukarıdaki maddelerde ifade edildiği gibidir. Sohbet kelimesi ile alakalı aşağıda maddeler hâlinde verilen cümleleri kurabiliriz:

Sohbeti o kadar iyiydi ki yanında oturunca kalkasın gelmiyor.

Bu kadar sohbet yeterli artık kaçmam gerekiyor çünkü işlerim var.

Bir sonraki sohbeti de haftaya bizim evde yapalım.

Uzun sohbeti durdur artık yaptığın konuşmadan sıkılmaya başladım.

İki saattir sohbet ediyoruz yine de söylediklerinde en ufak elle tutulur bir yan göremiyorum.

Sohbet de bir yere kadar artık işlerimize odaklanmamız gerekiyor.

Arada bize gelin de sohbet edelim.

Sohbetin bana göre uzunu kısası olmaz, sen bu konuda ne düşünüyorsun?

Sohbet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sohbet eş anlamlısı olan üç farklı kelime vardır. Bu kelimeler sohbetle aynı anlamı karşılar ve cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Cümle içinde sohbet yerine sohbetin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğu yaratmaz. Sohbet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Hasbihâl

Söyleşi

Yârenlik

Sohbetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sohbet kelimesinin eş anlamlısı ile pek çok cümle kurulabilmektedir. Sohbet eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: