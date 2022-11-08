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Sohbet eş anlamlısı nedir? Sohbet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sohbet kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Sohbet kelimesi genellikle dilimizde bir ya da birden çok insanla yapılan muhabbet anlamında kullanılır. Arapçadan dilimize geçen sohbet kelimesiyle aynı anlamı taşıyan fakat farklı yazılan kelimeler de bulunur. Bu kelimelere sohbetin eş anlamlısı kelimeler denir. Cümle içinde sohbet yerine kullanılabilen bu kelimeler de dilimizde sıklıkla kullanılır. Peki, sohbet eş anlamlısı nedir?

Sohbet eş anlamlısı nedir? Sohbet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sohbet kelimesi Arapçada "ṣḥb" kökünden gelen ve "dostluk etme, arkadaşlık" gibi anlamlara gelen "ṣuḥbet" sözcüğünden alıntılanarak dilimize dâhil olmuştur. Sohbet, birden fazla kişiler arasındaki muhabbeti tanımlamaktadır. Sohbet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl
  • Söyleşi

Sohbet kelimesinin anlamları yukarıdaki maddelerde ifade edildiği gibidir. Sohbet kelimesi ile alakalı aşağıda maddeler hâlinde verilen cümleleri kurabiliriz:

  • Sohbeti o kadar iyiydi ki yanında oturunca kalkasın gelmiyor.
  • Bu kadar sohbet yeterli artık kaçmam gerekiyor çünkü işlerim var.
  • Bir sonraki sohbeti de haftaya bizim evde yapalım.
  • Uzun sohbeti durdur artık yaptığın konuşmadan sıkılmaya başladım.
  • İki saattir sohbet ediyoruz yine de söylediklerinde en ufak elle tutulur bir yan göremiyorum.
  • Sohbet de bir yere kadar artık işlerimize odaklanmamız gerekiyor.
  • Arada bize gelin de sohbet edelim.
  • Sohbetin bana göre uzunu kısası olmaz, sen bu konuda ne düşünüyorsun?
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Sohbet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sohbet eş anlamlısı olan üç farklı kelime vardır. Bu kelimeler sohbetle aynı anlamı karşılar ve cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Cümle içinde sohbet yerine sohbetin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğu yaratmaz. Sohbet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Hasbihâl
  • Söyleşi
  • Yârenlik
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Sohbetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sohbet kelimesinin eş anlamlısı ile pek çok cümle kurulabilmektedir. Sohbet eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Yani iki laf edelim söyleşelim dedik ama işin sonunda ülke adına önemli sorunları konuşmaya başladık.
  • Bu hasbihâlin sonu hiç de hoş bir yere gitmiyordu ben de susmayı tercih ettim.
  • Bu söyleşinin ana konusu nedir ben tam anlamadım da?
  • Uzun bir hasbihâlin ardından artık evimize gitmemiz gerektiğinin farkına varmıştık.
  • Yârenliğinin bana katmış olduğu değerler ve bilgiler paha biçilemezdi.
  • Bu hasbihâller sonucunda herhangi bir yere varamayacaksak o hâlde hâlâ neden konuşuyoruz?
  • İlk söyleşimizin ardından beri inan hayatımda en ufak bir şey değişmedi.
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