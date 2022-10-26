EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Modern eş anlamlısı nedir? Modernin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Modern eş anlamlısı nedir? Modernin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

26.10.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok sayıda eş anlamlı kelimeye ev sahipliği yapmaktadır. Bu eş anlamlı kelimelere aynı zamanda anlamdaş kelimelerde denir. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir ve bu herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermez. Bu eş anlamlısı olan kelimelerden biriside moderndir. Peki, modern kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Modern eş anlamlısı nedir? Modernin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçeye pek çok farklı dilden zaman içerisinde kelime girmiştir. Bu kelimelerden biriside moderndir ve bu kelime dilimize Fransızcadan girmiştir. Fransızcada "şimdiki zamana ait" anlamına gelen "moderne" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan kelime, eski dönemlerde "yeni, asri" gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Günümüzde ise modern kelimesi "çağdaş, çağcıl" anlamlarında kullanılmaktadır.

Modern sözcüğünü şuan ki zamana ait olan şeyler içindir. Günümüzde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Kullanımını daha iyi anlatmak için bir kaç örnek şu şekilde sıralanabilir:

  • Modern tıp sayesinde pek çok hastalık eskiye göre kolaylıkla tedavi edilebiliyor.
  • Dükkânımıza biraz olsun modernlik kazandırabilirsek eminim daha fazla müşteri gelir.
  • Evleri oldukça modern döşenmişti, eminim pahalıya patlamıştır.
Rahat eş anlamlısı nedir? Rahat eş anlamlısı nedir?

Modern kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Modern kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır. Bu kelimeler modernle aynı anlamı taşırlar. Bu sayede bu kelimeleri cümle içerisinde modern yerine kullanabiliriz. Eş anlamlı sözcükleri bilmek ve etkin olarak kullanabilmek yerine göre kendimizi daha iyi ifade etmemizi ve anlatılanı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Modernin eş anlamlısı kelimeler:

  • Çağdaş
  • Çağcıl
Saat eş anlamlısı nedir? Saat eş anlamlısı nedir?

Modern kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Modern eş anlamlısı olan çağdaş ve çağcıl kelimeleriyle çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Modernin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Çağdaş bir düşünce yapısına sahipti, yeni gördüğü her şeyi hevesle öğrenirdi.
  • Yeni binamız oldukça çağdaş bir tarzda inşa edilmişti.
  • Tanzimat Dönemi şairlerinin bu çağcıl yaklaşımı sayesinde edebiyatımız çok radikal bir değişim yaşadı.
  • Hiç kuşkusuz Cumhuriyet Dönemi sonrasında yazılan, özellikle 2000 ve sonrası romanlar çok çağcıl romanlardı.
Mesele eş anlamlısı nedir? Mesele eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav tarihleri ne zaman?
KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Esir eş anlamlısı nedir?

Esir eş anlamlısı nedir?

Merasim eş anlamlısı nedir?

Merasim eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.