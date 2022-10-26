Modern eş anlamlısı nedir? Modernin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Türkçeye pek çok farklı dilden zaman içerisinde kelime girmiştir. Bu kelimelerden biriside moderndir ve bu kelime dilimize Fransızcadan girmiştir. Fransızcada "şimdiki zamana ait" anlamına gelen "moderne" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan kelime, eski dönemlerde "yeni, asri" gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Günümüzde ise modern kelimesi "çağdaş, çağcıl" anlamlarında kullanılmaktadır.

Modern sözcüğünü şuan ki zamana ait olan şeyler içindir. Günümüzde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Kullanımını daha iyi anlatmak için bir kaç örnek şu şekilde sıralanabilir:

Modern tıp sayesinde pek çok hastalık eskiye göre kolaylıkla tedavi edilebiliyor.

Dükkânımıza biraz olsun modernlik kazandırabilirsek eminim daha fazla müşteri gelir.

Evleri oldukça modern döşenmişti, eminim pahalıya patlamıştır.

Modern kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Modern kelimesinin eş anlamı olan iki kelime vardır. Bu kelimeler modernle aynı anlamı taşırlar. Bu sayede bu kelimeleri cümle içerisinde modern yerine kullanabiliriz. Eş anlamlı sözcükleri bilmek ve etkin olarak kullanabilmek yerine göre kendimizi daha iyi ifade etmemizi ve anlatılanı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Modernin eş anlamlısı kelimeler:

Çağdaş

Çağcıl

Modern kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Modern eş anlamlısı olan çağdaş ve çağcıl kelimeleriyle çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Modernin eş anlamlıları ile örnek cümleler: