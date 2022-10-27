Ordu eş anlamlısı nedir? Ordu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

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Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ili.

Bir devletin tüm silahlı kuvvetleri.

Bu topluluğun temel bölümlerinden her biri.

Nitelik, amaç gibi yönlerden benzeyen insanların bütünü

Çok sayıda insan bütünü, kalabalık.

Ordu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

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Leşker

Ordunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

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