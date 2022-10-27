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Ordu eş anlamlısı nedir? Ordu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir kelimeyi çok sık tekrar etmemiz gerektiğinde sözcüğün eş anlamlısını kullanarak anlatımımızı zenginleştirebiliriz. Eş anlamlı sözcüklerde genel kural şöyledir: Kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelerdir. Genel olarak dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Ordu sözcüğü de eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, ordu eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Ordu eş anlamlısı nedir? Ordu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kelimeler farklı kökenlerden gelmiştir. Türkçe kökenli kelimeler olduğu gibi etkileşim yoluyla gelen farklı dillerden gelen kelimeler vardır. Yapılan bu kelime alışverişleri ile dilimiz daha zenginleşmiştir. Ordu sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Ordu sözcüğü dilimizde çok sık kullanıma sahip bir kelimedir. Kelimenin birden fazla anlamı bulunmaktadır ve çok yönlü kullanıma sahiptir. Ordu sözcüğünün TDK’ye göre birden fazla anlamı bulunur:

  • Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ili.
  • Bir devletin tüm silahlı kuvvetleri.
  • Bu topluluğun temel bölümlerinden her biri.
  • Nitelik, amaç gibi yönlerden benzeyen insanların bütünü
  • Çok sayıda insan bütünü, kalabalık.
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Ordu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ordu sözcüğü günlük yaşam içinde sık kullanılan bir kelimedir. Ordu kelimesinin birden fazla kullanım alanı ve birden fazla anlamı bulunmaktadır. Ordunun eş anlamlısı olan kelime de ordu kelimesi yerine kullanılabilir ve anlatımda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz. Ordu kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

  • Leşker
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Ordunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ordu sözcüğü yerine ordu eş anlamlısı olan kelimeyi kullanabiliriz. Ordu sözcüğü ve ordu sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Ordu sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulabilecek örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Ordugâha varmadan önce leşker, yol üzerinde kamp kurdu.
  • Leşkerden dönen askerler ailelerine kavuşmanın buruk sevincini yaşıyordu.
  • Sağ kollarında kırmızı ve beyaz işaret olan leşker tüm şehri dolaşmıştı.
  • Şahsına hayran olduğum bu kişiyi leşker içinde görmek kalbimi yaralamıştı.
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