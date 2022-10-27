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Onay eş anlamlısı nedir? Onay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime sayısı açısından ve anlam bakımından çok zengin bir dildir. Yazılış ve okunuş olarak farklı olan ama anlamları aynı olan kelimeler dilimizde sıkça kullanılmaktadır. Bu sözcüklere Türkçede eş anlamlı kelimeler denmektedir. Genel olarak birçok kelimenin anlamdaşı yani eş anlamlısı vardır. Onay sözcüğü eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Peki, onay eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Onay eş anlamlısı nedir? Onay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe birçok dille etkileşim hâlinde bulunan ve farklı dillerle kelime alışverişinde bulunan bir dildir. Dilimizde kelimelerin kökenleri birbirinden farklı olabilir. Onay kelimesini etimolojik olarak incelediğimiz zaman kelimenin kökeninin Türkçe olduğunu görürüz. Onay sözcüğü dilimizde oldukça geniş kullanım alanına sahip bir sözcüktür. Yaygın kullanıma sahip onay kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Onay kelimesi halk ağzında genel olarak "uygun bulmak", "yerinde bulmak" anlamlarında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre onay kelimesi uygun bulma, tasdik, icazet, izin anlamlarına gelmektedir.

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Onay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe "onamak" fiilinden türeyen kelime, dilimizde yaygın bir şekilde kullanılır. Bu sebeple onay kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri cümle içinde kullanabiliriz. Onay eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Onay sözcüğü geniş bir kullanıma sahip olduğu için onayın eş anlamlısı olan kelimelerin kullanımı da yaygındır. Cümle içerisinde onay sözcüğü yerine kelimenin eş anlamlılarını da kullanabiliriz. Onay sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler:

  • İcazet
  • Tasdik
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Onayın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Onay kelimesi günümüzde sıkça cümle içinde kullandığımız bir kelimedir. Onay kelimesinin genel olarak anlamı bir şeyin uygun bulunması anlamını içermektedir. Yaygın olarak kullanımı olan onay sözcüğü yerine kelimenin eş anlamlısı olan sözcükler de kullanılabilir. Onay kelimesinin eş anlamlısı olan icazet ve tasdik sözcüklerini cümle içinde kullanabiliriz. Onay sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Onay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Ailesinden icazet almadan bu işe başlayamazdı.
  • Arkadaşım yaptığı her işte ailesinden tasdik istiyordu.
  • Paşam, icazet verirseniz saraydan ayrılacağım.
  • Herkes bu fikri tasdiklediği için cemiyette kabul edilmişti.
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