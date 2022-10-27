Onay eş anlamlısı nedir? Onay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe birçok dille etkileşim hâlinde bulunan ve farklı dillerle kelime alışverişinde bulunan bir dildir. Dilimizde kelimelerin kökenleri birbirinden farklı olabilir. Onay kelimesini etimolojik olarak incelediğimiz zaman kelimenin kökeninin Türkçe olduğunu görürüz. Onay sözcüğü dilimizde oldukça geniş kullanım alanına sahip bir sözcüktür. Yaygın kullanıma sahip onay kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Onay kelimesi halk ağzında genel olarak "uygun bulmak", "yerinde bulmak" anlamlarında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre onay kelimesi uygun bulma, tasdik, icazet, izin anlamlarına gelmektedir.

Onay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe "onamak" fiilinden türeyen kelime, dilimizde yaygın bir şekilde kullanılır. Bu sebeple onay kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri cümle içinde kullanabiliriz. Onay eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Onay sözcüğü geniş bir kullanıma sahip olduğu için onayın eş anlamlısı olan kelimelerin kullanımı da yaygındır. Cümle içerisinde onay sözcüğü yerine kelimenin eş anlamlılarını da kullanabiliriz. Onay sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler:

İcazet

Tasdik

Onayın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Onay kelimesi günümüzde sıkça cümle içinde kullandığımız bir kelimedir. Onay kelimesinin genel olarak anlamı bir şeyin uygun bulunması anlamını içermektedir. Yaygın olarak kullanımı olan onay sözcüğü yerine kelimenin eş anlamlısı olan sözcükler de kullanılabilir. Onay kelimesinin eş anlamlısı olan icazet ve tasdik sözcüklerini cümle içinde kullanabiliriz. Onay sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Onay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: