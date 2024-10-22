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Sohbet uygulamasında tanışmışlar! Esra Erol Fatma yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Şaşırtan başörtü detayı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.10.2024 11:23
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Esra Erol'da programına yıllar önce katılan Fatma Oruç'un hikayesi gündem olmuştu. Programın ardından ortalıktan kaybolan Fatma, TikTok'ta canlı yayınlarda görülmüştü. Aylar sonra ise yeni sevgilisiyle yeniden gündeme geldi. Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, Fatma ve damat adayının yanına gitti.

Sohbet uygulamasında tanışmışlar! Esra Erol Fatma yeni sevgilisiyle ortaya çıktı! Şaşırtan başörtü detayı...

Esra Erol'daki hikayesiyle herkesin konuştuğu Fatma, Ahmet isimli eşinden boşandıktan sonra ailesinin yanından kaçmıştı. Bebeği devlet korumasına alınan zihinsel engelli Fatma'yla ilgili geçtiğimiz aylarda yeni bir gelişme yaşanmıştı. Fatma Oruç, Emre Keskin Kılıç isimli bir erkekle çektikleri videoyu yayınlayarak evlendiklerini duyurmuştu.

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Emre Keskin Kılıç, "Bu Fatma Oruç'un yeni TikTok hesabı. Fatma benim eşim oluyor." demişti fakat gerçek öyle çıkmadı. Esra Erol'da programında muhabir olarak çalışan Caner Toygar, Fatma'nın yanına gitti.

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SOHBET UYGULAMASINDA TANIŞMIŞLAR!

TikTok'ta aktif olduğu bilinen Fatma, Emre'yle canlı sohbet uygulamasında tanıştıklarını daha sonra sohbetleri ilerleyince annesinin biriktirdiği 7 Bin TL'yi alıp Emre'nin yanına kaçtığını söyledi. Gerçekte evlenmediklerini fakat evlenmeyi düşündüklerini açıkladı.

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Fatma'nın ailesi de bu evliliğe onay verdiklerini söyledi. Anne Melahat, "Ben çocuğa güveniyorum Fatma'ya güvenmiyorum" dedi. Damat adayı Emre, "Evlilik dairesine gittik orası bize 'Annesi vasisi ondan dolayı annesi raporuyla gelecek gün alacaksınız' dediler." ifadelerini kullandı. Fatma'nın ise evlenmesi için heyete gireceği öğrenildi.

"KAPANMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Fatma'nın sevgilisi Emre, TikTok'ta yayınladıkları videonun ardından ağır eleştiriler aldığını söyledi. "Fatma'yı kullanmıyorum. Prim falan da yapmıyorum. Fatma'nın da bir maaşı yok. Kapının önüne bile çıkmıyor, kapanmayı bile düşünüyor" dedi.

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Ayrıca devlet korumasında olan çocuğu da evliliğin gidişatına göre almak için uğraşacaklarını söyledi.

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Esra Erol
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