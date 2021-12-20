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Şok olay! Irkçılık maçı tatil ettirdi

20.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya 3. Ligi'nde MSV Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşma, deplasman ekibinde forma giyen Aaron Opoku’ya tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle tatil edildi.

Şok olay! Irkçılık maçı tatil ettirdi

Almanya 3. Ligi’nde MSV Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşmaya ırkçılık olayı damga vurdu.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Osnabrücklü Aaron Opoku, taraftarlar tarafından maymun sesleri çıkartılarak ırkçı hakarete maruz kaldı. Bu olayın hemen ardından hakem iki takımı da soyunma odasına gönderdi ve maç tatil edildi.

KULÜPLERDEN AÇIKLAMA

Osnabrück kulübü üst yöneticisi Michael Welling, bu olaydan Opoku’nun çok etkilendiğini belirterek, konuyu soyunma odasında ele aldıklarını, futbolcunun oyunu sürdürecek durumda olmadığını ve takım olarak yeniden maça çıkmama kararını aldıklarını aktardı.

Welling, bu olayın sadece Duisburg veya Osnabrück’ün değil toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bizim için oyuncumuzla dayanışma içinde olduğumuzu ve bunun toplumda ve böylelikle futbolda yeri olmadığını göstermek önemli." dedi.

Bu olayın ülkenin her yerinde meydana gelebileceğine işaret eden Welling, “Biz sadece ırkçılık karşıtlığını tişörtlere basmak ve sloganları bir yerlere yazmak istemiyoruz. Bunu ciddiye alıyorsak uygun bir şekilde hareket etmek lazım." şeklinde konuştu.

Ev sahibi Duisburg kulübünün basın sözcüsü Martin Haltermann da yaşananlardan dolayı özür dileyerek, "Bu olay kulübün tarihinde en alt noktadır." dedi.

Haltermann, Osnabrück takımının kararını anladıklarını belirterek ırkçı tezahüratta bulunan kişinin seyircilerin de yardımıyla tespit edildiğini kaydetti.

Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Rainer Koch yaşanan ırkçı olayı kınayarak, "Irkçı hakaretler kesinlikle kabul edilemez ve bunun statta yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Koch, ırkçı tezahüratta bulunanların tespit edilip hesaba çekilmesini istedi.

DFB’nin açıklamasında da federasyon bünyesindeki kontrol komisyonunun olayın soruşturmasını üstleneceği, spor mahkemesinin de ileriki tarihte karşılaşma ile ilgili kararı vereceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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