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Şok sakatlık! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

29.10.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, başarılı futbolcusu Bernard Mensah'tan gelen haberle yıkıldı. Bernard Mensah'ın bugünkü idmanda sağ diz ön çapraz bağı, iç menisküs ve iç yan bağı yaralandı. 27 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı belirtiliyor.

Şok sakatlık! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
Bernard Mensah

Bernard Mensah

GNA Gana
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kayserispor
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Kayserispor Bernard Mensah'ın sakatlığıyla sarsıldı. Bugün yapılan idmanda sağ diz ön çapraz bağı, iç menisküs ve iç yan bağı yaralanan Bernard Mensah'ın sezonu kapattığı belirtiliyor.

Kayserispor'un Bernard Mensah'ın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yapılan antrenman sırasında futbolcumuz Bernard Mensah sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması geçirmiştir.

Tedavisi ile ilgili gelişmeler ilerleyen zamanlarda kamuoyuna aktarılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Bernard Mensah
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