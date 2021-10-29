Şok sakatlık! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Kayserispor Bernard Mensah'ın sakatlığıyla sarsıldı. Bugün yapılan idmanda sağ diz ön çapraz bağı, iç menisküs ve iç yan bağı yaralanan Bernard Mensah'ın sezonu kapattığı belirtiliyor.

Kayserispor'un Bernard Mensah'ın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yapılan antrenman sırasında futbolcumuz Bernard Mensah sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması geçirmiştir.

Tedavisi ile ilgili gelişmeler ilerleyen zamanlarda kamuoyuna aktarılacaktır."

