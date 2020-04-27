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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ANKARA HABERLERİ  | 27.04.2020 00:11 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık tarafından 21 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 96 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

- 35 bin 422 kişiye işlem

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirilmişti.

Yine Bakanlıktan, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 51 ildeki 2 ilçenin tamamında, bir ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 44 ilde 177 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı açıklanmıştı.

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İçişleri Bakanlığı Kovid-19 sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi yeni tip koronavirüs

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