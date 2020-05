Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, her zaman olduğu gibi sokak hayvanlarını da unutmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilinin yaşanacağı 23 ile 26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının da mağdur olmaması için çalışıyor. Can dostları için besleme çalışması gerçekleştiren ekipler sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor. Bunun yanında ekipler sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bayram tatilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Vatandaşların rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını söyleyen Başkan Zolan, “Bu süreçte can dostlarını da ihmal etmiyoruz. Herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için çalışmalara devam ediyoruz. Allah’ımın bize emaneti olan can dostlarımızı da unutmadık” dedi.