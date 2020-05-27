Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu satmak istemişler

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 9 şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kurtalan ilçesinde ikamet eden bazı kişilerin Batman'dan temin ettikleri uyuşturucuyu ilçe ve köylerde satacakları bilgisi üzerine harekete geçti.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması için yürütülen operasyonda, 1 kilogram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve şüphelilere ait 8 cep telefonu ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 28 bin 350 lira idari ceza kesildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

