EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Sokak eş anlamlısı nedir? Sokak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sokak eş anlamlısı nedir? Sokak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak kelimesi dilimizde sıkça kullanılan bir kelimedir. Sokak kelimesi il, ilçe ve köylerde yer alan dar yollara verilen isimdir. Sokak sözcüğü Türkçede uzun yıllardır yer alan ve hâlâ kullanılan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen sokak kelimesinin tek bir anlamı bulunur. Sokak kelimesi tek başına ya da farklı sözcüklerle birlikte cümle içerisinde kullanılabilir. Peki, sokak kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Sokak eş anlamlısı nedir? Sokak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sokak kelimesi Arapçada "zḳḳ" kökünden türeyen ve "sokak, dar geçit" anlamına gelen "zuḳāḳ" sözcüğünden alıntı yapılarak dilimize eklenmiştir. Sokak, bir yerdeki dar yolları ifade eden bir kelime olarak kullanılmaktadır. Sokak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir: "İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar ya da kısa olabilen yol."

Sokak kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu sokaktan artık geçmeni pek istemiyorum doğrusu.
  • Belediye o kadar iyi çalışıyor ki bozuk olan sokağı bir gün içerisinde düzelttiler.
  • Bu sokaktan uzun bir süredir pek insan geçmiyor.
  • Sokağın hâlini gördükçe üzülüyorum, eskiden buralar dolar taşardı.
  • Bu sokaktan bir daha geçtiğini görürsem, bir daha geçtiğini görmem.
  • Sokaktaki kaldırım taşları yerlerinden çıkmış, belediye burada çalışmıyor sanırım.
  • Böyle sokak mı olur ya her yeri pislikten geçilmiyor.
  • Sokak sokak gezdim ancak bu sokaktaki samimiyeti hiçbir yerde bulamadım.
Olay eş anlamlısı nedir? Olay eş anlamlısı nedir?

Sokak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede çoğu kelimenin eş anlamı olan kelimeler olsa da bazı kelimelerin eş anlamı yoktur. Sokak kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Cümle içinde sokakla aynı anlama gelebilecek, benzer anlam taşıyan ya da aynı anlamı karşılayan herhangi bir sokak eş anlamlısı kelime yoktur.

Nutuk eş anlamlısı nedir? Nutuk eş anlamlısı nedir?

Sokağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sokağın eş anlamlısı kelime bulunmadığından dolayı bir örnek cümle göstermek de mümkün değildir. Sokağın eş anlamlısı kelime olmadığı için sokak kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu sokaktan geçince eski anıları gözünde canlanıyordu.
  • Sokağı bu kadar içinde içselleştirirsen her geçtiğinde üzüntü duyacaksın.
  • Sevgilisinden ayrıldığı sokağı görünce el ele tutuştukları zamanlar aklına geldi.
  • Bir daha bu sokaktan geçersen senin bacaklarını kırarım.
  • Belediye gelip yıllardır oturduğumuz sokağın ismini değiştirme kararı aldığında hepimiz üzülmüştük.
  • Bu sokağın artık herhangi bir değeri kalmadı gözümde.
Okul eş anlamlısı nedir? Okul eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?
Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS SONUÇLARI 2022

YDS SONUÇLARI 2022

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?

Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramıyor!

Kalçalarının gerçek olduğuna kimseyi inandıramıyor!

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.