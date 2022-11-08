Sokak eş anlamlısı nedir? Sokak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sokak kelimesi Arapçada "zḳḳ" kökünden türeyen ve "sokak, dar geçit" anlamına gelen "zuḳāḳ" sözcüğünden alıntı yapılarak dilimize eklenmiştir. Sokak, bir yerdeki dar yolları ifade eden bir kelime olarak kullanılmaktadır. Sokak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir: "İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar ya da kısa olabilen yol."

Sokak kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Bu sokaktan artık geçmeni pek istemiyorum doğrusu.

Belediye o kadar iyi çalışıyor ki bozuk olan sokağı bir gün içerisinde düzelttiler.

Bu sokaktan uzun bir süredir pek insan geçmiyor.

Sokağın hâlini gördükçe üzülüyorum, eskiden buralar dolar taşardı.

Bu sokaktan bir daha geçtiğini görürsem, bir daha geçtiğini görmem.

Sokaktaki kaldırım taşları yerlerinden çıkmış, belediye burada çalışmıyor sanırım.

Böyle sokak mı olur ya her yeri pislikten geçilmiyor.

Sokak sokak gezdim ancak bu sokaktaki samimiyeti hiçbir yerde bulamadım.

Sokak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede çoğu kelimenin eş anlamı olan kelimeler olsa da bazı kelimelerin eş anlamı yoktur. Sokak kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Cümle içinde sokakla aynı anlama gelebilecek, benzer anlam taşıyan ya da aynı anlamı karşılayan herhangi bir sokak eş anlamlısı kelime yoktur.

Sokağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sokağın eş anlamlısı kelime bulunmadığından dolayı bir örnek cümle göstermek de mümkün değildir. Sokağın eş anlamlısı kelime olmadığı için sokak kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: