Okul eş anlamlısı nedir? Okul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe çok geniş bir kelime ve anlam haznesine sahiptir. Dilimiz hem Türkçe kelimelerle zenginleşmekte hem de farklı topluluklarla etkileşim yoluyla dilimize yerleşen kelimelerle zenginleşir. Okul sözcüğü Türkçe bir kelimedir. Türkçe "oku-" fiilinden türetilen kelime Osmanlı Türkçesinde mektep sözcüğünün karşılığı olarak türetildiği düşünülür. Aynı zamanda Fransızca "école" kelimesine benzetilerek türetildiği de öne sürülür. Türkçe kökenli okul sözcüğü dilimizde yaygın bir şekilde kullanılır. Okul sözcüğünü konuşma dilinde okuma ve yazma eyleminin yapıldığı yer olarak tanımlayabiliriz. Türk Dil Kurumuna göre okul kelimesinin anlamları:

Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep

Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü

Ekol

Okul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlatımımızda sıkça yer verdiğimiz okul sözcüğünün eş anlamlısını kullanmak daha doğru bir anlatım sağlar. Okul eş anlamlısı olan bir kelimedir. Okul kelimesi günlük yaşantımızda çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Ancak okul eş anlamlı kelimeler okul kadar yaygın bir kullanıma sahip değildir. Okulun eş anlamlısı kelimeler:

Mektep

Ekol

Okul sözcüğü yerine en çok tercih edilen eş anlamlı sözcük mektep sözcüğüdür. Okul sözcüğü yerine okul kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanabiliriz ve bu kullanım anlatımımızda herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Ancak ekol kelimesinin kullanım alanı farklı olduğu için cümlenin anlamına göre ekol kelimesini kullanabiliriz.

Okulun eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Okul sözcüğü Türkçede geniş bir kullanım alanı olan bir kelimedir. Okul kelimesi genel olarak eğitim ve öğretim görülen yer anlamında kullanılmaktadır. Okul sözcüğü ve eş anlamlıları ile pek çok örnek cümle kurabiliriz. Okul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: