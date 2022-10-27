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Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde bazı kelimeler diğer kelimelerden daha çok tercih edilebilir. Bir kelimeyi çok sık tekrar ettiğimizde anlatım bozukluğu meydana gelir. Bu durumu önlemek için kelimelerin eş anlamlısını kullanmak daha doğru bir anlatım oluşmasını sağlayacaktır. Türkçede genelde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Olay sözcüğünün eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, olay eş anlamlısı kelimeler nelerdir?

Olay eş anlamlısı nedir? Olay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Olay sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Olay kelimesinin kökü "ol" fiilidir. Olay sözcüğü günlük yaşamda sık sık kullanılan bir sözcüktür. Olay sözcüğü halk ağzında "ortaya çıkan ve gerçekleşen tüm durumlar" şeklinde tanımlanır. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin anlamı "gerçekleşen ve tecelli eden durum, bir kimsenin ya da toplumun ilgisini çeken ya da rahatsız eden durum" şeklinde tanımlanır. Olay eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür ve bu kelimeler olay yerine geçebilir.

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Olay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Türkçe çok geniş bir kullanım alanına ve kelime haznesine sahiptir. Yazılışı ve okunuşu farklı olan ama anlamı aynı olan kelimeler eş anlamlı sözcüklerdir. Türkçe eş anlamlı sözcükler yönünden de oldukça zengin bir dildir. Eş anlamlı sözcükleri cümle içinde birbiri yerine kullanmamız mümkündür. Bu kullanımla herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Olay sözcüğü günlük dilde yaygın kullanımı olan bir sözcüktür. Günlük dilde ortaya çıkan tüm durumlar şeklinde tanımlanır. Olay kelimesinin eş anlamlısı da birden çoktur. Olay sözcüğü yerine olay kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri kullanabiliriz ve anlatımımızda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz. Olayın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Hadise
  • Hikâye
  • Vaka
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Olayın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Olay kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve anlatımımızda sıkça kullandığımız bir sözcüktür. Olay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükleri cümle içinde kullanabiliriz. Olay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Bu işin içinde bir hadise var ama hâlâ çözülemedi.
  • Anlatılan hikâyeden vardığımız sonuç henüz işte bir ilerleme olmadığıdır.
  • Bugünkü vaka çalışmasında çok önemli ilerlemeler kaydettik.
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