Nutuk eş anlamlısı nedir? Nutuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe de birçok dille etkileşim yaşamış ve bu dillerle kelime alışverişi gerçekleştirmiştir. Türkçenin çok zengin bir dil olmasının sebeplerinden biri de bu kelime alışverişleridir. Nutuk kelimesi böyle farklı bir dilden Türkçeye yerleşmiş bir kelimedir. Dilimize Arapçadan alıntılanan nutuk kelimesi Arapçada "konuşma, söyleyiş" anlamına gelen "nuṭḳ" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer anlamlarla geçmiştir. Nutuk kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Söz, konuşma

Söylev

Nutuk sözcüğü uzun süredir dilimizde varlığını sürdürmektedir ve yaygın olarak konuşma dilimde kullanımı vardır. Nutuk eş anlamlısı olan bir kelimedir.

Nutuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimize farklı bir dilden yerleşmiş olan nutuk kelimesi günlük yaşamda kullanılan bir sözcüktür. Nutuk sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Nutuk sözcüğünün anlamı söz ve konuşma gibi anlamlara gelmektedir. Nutuk sözcüğünün eş anlamlısı kelimeler de aynı anlamı taşır. Nutuk kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Söylev

Diskur

Nutuğun eş anlamlısı olan sözcükleri nutuk yerine kullanabiliriz ve bu kullanımda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Nutuğun eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Nutuk sözcüğü uzun zamandır dilimizde var olan bir kelimedir. Nutuk sözcüğünü fazla tekrar etmemiz gereken söylemlerde kelimenin eş anlamını kullanarak anlatıma zenginlik kazandırmış oluruz. Nutuğun eş anlamlıları ile örnek cümleler: