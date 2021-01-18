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Sokak hayvanları için mama bırakıldı

18.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Sokak hayvanları için mama bırakıldı

Adıyaman Belediyesi, şehrin dört bir noktasına mama, yem ve su bıraktı.Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra aşırı yağışlardan dolayı da aç kalan sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bırakan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Ekipleri, kuşlar içinde belirli alanlara yem bırakmaya devam ediyor.Ekipler tarafından sürdürülen yemleme çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, tüm vatandaşlardan sokak hayvanları için hassasiyet göstermelerini istedi.

Adıyaman Belediyesi, şehrin dört bir noktasına mama, yem ve su bıraktı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra aşırı yağışlardan dolayı da aç kalan sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bırakan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Ekipleri, kuşlar içinde belirli alanlara yem bırakmaya devam ediyor.
Ekipler tarafından sürdürülen yemleme çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, tüm vatandaşlardan sokak hayvanları için hassasiyet göstermelerini istedi.

Sokak hayvanları için mama bırakıldı

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