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Sokak hayvanlarını besleyen geri dönüşüm otomatı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Nevşehir Belediyesi şimdi de hem sokak hayvanlarını besleyen hem de geri dönüştürülebilir plastik pet şişe ve metal kutuların ekonomiye kazandırılmasını sağlayan akıllı geri dönüşüm otomatı sayesinde sahipsiz hayvanların su ve yeme kolay erişimini sağlayacak.Nevşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek ve geri dönüştürülebilir atıkların çevreye zarar vermeden toplanıp yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacı ile kentin belli noktalarına otomatik mama istasyonları yerleştirdi.İlk etapta Nejdet Ersan Parkı ile 2000 Evler Mahallesi’ne yerleştirilen otomatlara atılan her plastik ve metal atık karşılığında otomatın alt bölümdeki hazneye sokak hayvanları için 5 ila 20 gram arasında mama dökülüyor.Aynı zamanda sokak hayvanlarının su ihtiyacını da karşılayan otomatlar güneş panelleri sayesinde de enerji harcamadan çevre ile dost enerji kullanımına örnek teşkil ediyor.Sokak hayvanlarının ihtiyaçları olan kuru mama ve taze suya her zaman kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak otomatların montaj çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, şu anda iki noktaya yerleştirilen otomatların sayısının ileriki dönemde arttırılacağını söyledi.Başkan Arı, Sıfır Atık Projesi’ne büyük destek veren ve her yıl hayata geçirdiği geri dönüşüm çalışmalarıyla ekonomiye ciddi katkı sağlayan Nevşehir Belediyesi’nin bu proje ile birlikte hem çevre kirliliğine neden olan plastik pet şişe ve metallerin geri dönüşüme kazandıracağını hem de sokak hayvanlarının aç kalmasını önleyeceğini ifade etti.

Sokak hayvanlarını besleyen geri dönüşüm otomatı

Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Nevşehir Belediyesi şimdi de hem sokak hayvanlarını besleyen hem de geri dönüştürülebilir plastik pet şişe ve metal kutuların ekonomiye kazandırılmasını sağlayan akıllı geri dönüşüm otomatı sayesinde sahipsiz hayvanların su ve yeme kolay erişimini sağlayacak.
Nevşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek ve geri dönüştürülebilir atıkların çevreye zarar vermeden toplanıp yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacı ile kentin belli noktalarına otomatik mama istasyonları yerleştirdi.
İlk etapta Nejdet Ersan Parkı ile 2000 Evler Mahallesi’ne yerleştirilen otomatlara atılan her plastik ve metal atık karşılığında otomatın alt bölümdeki hazneye sokak hayvanları için 5 ila 20 gram arasında mama dökülüyor.
Aynı zamanda sokak hayvanlarının su ihtiyacını da karşılayan otomatlar güneş panelleri sayesinde de enerji harcamadan çevre ile dost enerji kullanımına örnek teşkil ediyor.
Sokak hayvanlarının ihtiyaçları olan kuru mama ve taze suya her zaman kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak otomatların montaj çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, şu anda iki noktaya yerleştirilen otomatların sayısının ileriki dönemde arttırılacağını söyledi.
Başkan Arı, Sıfır Atık Projesi’ne büyük destek veren ve her yıl hayata geçirdiği geri dönüşüm çalışmalarıyla ekonomiye ciddi katkı sağlayan Nevşehir Belediyesi’nin bu proje ile birlikte hem çevre kirliliğine neden olan plastik pet şişe ve metallerin geri dönüşüme kazandıracağını hem de sokak hayvanlarının aç kalmasını önleyeceğini ifade etti.

Sokak hayvanlarını besleyen geri dönüşüm otomatı

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