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Sokak ortasında sevgili dayağı! Feci görüntüler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 16.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, yolda yürürken yanındaki adamın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan görüntüler Şehit Muhtar Mahallesi Kapanca Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Fas uyruklu Sailma Fatima yolda birlikte yürüdüğü erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi kişinin saldırısına uğradı. Bu kişinin tekme atması sonucu yere düşen kadın, yerdeyken de tekmelendi. Saldırgan olay sonrası koşarak kaçtı. Darp edilen kadın olduğu yerde baygınlık geçirerek hareketsiz kaldı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak

Kadının yardımına gelenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler kadının üstüne battaniye kapatarak yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde baygın yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak

Polis güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak

Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak


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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nasılsa cezası yok, yakaladığını döv dövebildiğin kadar, stresin geçsin !!! Nasıl ülke olduk böyle..............
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