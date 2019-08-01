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Sokak sanatçılarından Tarantino afişlerine müdahale

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SİNEMA TV  | 01.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

Quentin Tarantino’nun yeni filmi Bir Zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time ... in Hollywood) filminin reklam afişleri çocuk istismarı sorununa dikkat çekmek için sokak sanatçıları tarafından değiştirildi.

Los Angeles sokaklarındaki Bir Zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time ... in Hollywood) filminin afişleri, sokak sanatçıları tarafından değiştirildi. Los Angeles’taki Pico ve La Cienega bulvarlarında bulunan dev billboradlardaki afişler, Sabo adıyla bilinen sokak sanatçısı tarafından değiştirildi.

Sokak sanatçılarından Tarantino afişlerine müdahale

Los Angeles sokak sanatçısı olarak bilinen Sabo, Quentin Tarantino'nun önceki gün İngiltere prömiyeri yapılan son projesi Bir Zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin afişlerini değiştirdi.
Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun filmin afişindeki fotoğraflarının yerine cinsel suçlardan hüküm giymiş iş adamı ve yapımcı Jeffrey Epstein ile yönetmen Roman Polanski’iyi yerleştiren sanatçı, afişteki film ismini de “Bir Zamanlar… Pedowood’da” (Pedofili Diyarında) olarak değiştirdi.
Billboardların yanı sıra kimi banklardaki ve otobüs duraklarındaki reklamlar da geçen günlerde bir grup tarafından değiştirildi.
Banklardaki reklamların birinde Polanski’nin yerine, üvey kızını istismar etmekle suçlanan yönetmen Woody Allen’ın resmi yerleştirildi. Üstünde oynanan afişler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
The Hollywood Reporter’a konuşan sokak sanatçısı Sabo, “Hollywood’u onlarca yıldır veba gibi saran çocuk istismarı sorununa dikkat çekmek için, hepsinin bir arada göstermek gerektiğini hissettim” dedi.
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Bir Zamanlar... Hollywood'da Once Upon A Time In Hollywood Sabo

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