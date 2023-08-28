Sokak tarzına tepki yağmıştı! Kanye West'in karısı bu sefer de göğüslerini sergiledi

Kim Kardashian ile sancılı bir boşanma süreci geçiren rapçi Kanye West, geçtiğimiz aylarda tasarımcı sevgilisi Bianca Censori ile dünyaevine girmişti. Yeezy'nin eski tasarımcısı olan Bianca Censori'nin evlilik sonrası tarz değişimi epey konuşulmuştu.

Özellikle sokak tarzıyla dikkat çeken genç kadın bir süredir magazin gündeminde yer ediyor. Son olarak İtalya'da külotlu çorap tarzı bir kıyafetle sokaklarda dolaşan çifte ülkeden tepki yağdı.

TEPKİLERE RAĞMEN TARZINI DEĞİŞTİRMEDİ

Çift geçtiğimiz hafta 'neredeyse çıplak dolaştığı' için para cezasına çarptırılma ve hatta hapsedilmesi gerektiğini söyleyen İtalyanlar'a rağmen görünümünden vazgeçmedi.

28 yaşındaki Avustralyalı, hayal gücüne neredeyse hiçbir şey bırakmayan yarı şeffaf bir catsuit içinde fiziğini sergiledi.



Bianca, teni sıkan elbisenin altına sütyen giymemişti. Göğüsleri ortada olan modacı zaman zaman elleriyle göğüslerini kapasa da tepkilerden kurtulamadı.



