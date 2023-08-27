Fenomen Esra Rabia Ünal 'bakirelik' sorusuna yanıtıyla gündeme geldi

TikTok videolarıyla gündem olan Esra Rabia Ünal paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. TikTok'ta yaklaşık olarak 1 milyon takipçisi olan Esra Rabia Ünal son günlerde başörtüsünü çıkarma kararı almasıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde 'Büyü bozuldu' diyerek artık tesettürlü olmadığını açıklayan fenomen yeni tarzıyla da dikkat çekti.

Sosyal medyadan soruları cevaplayan Ünal kendisine sık gelen sorulardan birine de yanı verdi.



'Bakire misin?' sorusunu 'Göğsümü gere gere 'evet bakireyim' diyebiliyorum. Kendimden çok eminim. Hiç kimse 'Esra bana verdi' diyemez' şeklinde cevaplayan fenomen sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.



