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  4. Fenomen Esra Rabia Ünal 'bakirelik' sorusuna yanıtıyla gündeme geldi

Fenomen Esra Rabia Ünal 'bakirelik' sorusuna yanıtıyla gündeme geldi

27.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde artık tesettürlü olmadığını açıklayan fenomen isim Esra Rabia Ünal gündemden düşmüyor. Sosyal medyadan kendisine sorulan soruları yanıtlayan Ünal, 'Bakire misin?' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

TikTok videolarıyla gündem olan Esra Rabia Ünal paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. TikTok'ta yaklaşık olarak 1 milyon takipçisi olan Esra Rabia Ünal son günlerde başörtüsünü çıkarma kararı almasıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde 'Büyü bozuldu' diyerek artık tesettürlü olmadığını açıklayan fenomen yeni tarzıyla da dikkat çekti.

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Sosyal medyadan soruları cevaplayan Ünal kendisine sık gelen sorulardan birine de yanı verdi.

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'Bakire misin?' sorusunu 'Göğsümü gere gere 'evet bakireyim' diyebiliyorum. Kendimden çok eminim. Hiç kimse 'Esra bana verdi' diyemez' şeklinde cevaplayan fenomen sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.


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