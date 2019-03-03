Sokaklar renklendi! Ve Rio Karnavalı başladı

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Dünya çapında yüzbinlerce turist her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya akın etti.

Rio Karnavalı'ndan fotoğraflar

Ve en renkli en eğlenceli en keyifli karnaval başladı. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da geleneksel karnaval geçidi, şiddetli yağış nedeniyle bu yıl gecikmeli olarak başladıysa da enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

"Unidos da Ponte" adlı samba okulunun Sambódromo'daki tıka basa dolu tribünlerin önünden yürüyüşüne başlamasıyla tören start aldı.

4 gece boyunca sürecek olan geçit törenine, yaklaşık 30 seçkin samba okulundan dansçılar renkli kostümleriyle, dev maketler, davullar ve müzik eşliğinde katılacak.

Karnavalın zirvesini oluşturan geçidi ülke içinde ve dışında yaklaşık 7 milyon kişi izleyecek. Kutlamaların sonunda şarkı, kostüm ve koreografi bakımından en iyi okullar jüri tarafından belirlenecek.

Carmelitas adı verilen Rio'nun geleneksel sokak partilerinde ise bu yıl aşırı sağcı Jair Bolsonaro hükümetine muhalif bir samba şarkısı da söyleniyor. "Mavi ya da pembe, hepsi aynı" adlı şarkı Brezilya İnsan Hakları, Aile ve Kadın Bakanı Damares Alves'in bir sözüne atıfta bulunuyor.

Gösteriye katılan davulcu Evelyn Bastos, "Siyahilerin ve özellikle kadınların cesaretini anlatıyoruz. Böylece Brezilya'nın gerçek kurucularının kim olduğunu gösteriyoruz" dedi.

DÜNYA KUPASI GİBİDİR! Karnavala katılan Raphael Perucci de, "Bu geçit törenleri Dünya Kupası gibidir. Trajedi yaşayan insanlarla empati kuruyoruz. Geçit törenlerine işçiler ve ebeveynler katılıyor. Yılda bir kez eğlenmek istiyor" diye konuştu.

Brezilya'da 2016 yılında Rio'nun belediye başkanı seçilen eski Piskopos Marcelo Crivella, samba gruplarına ayrılan bütçeyi yarıya indirdi. Geleneksel samba gösterilerine ilgi duymadığını açıkça belirten Crivella, festivalin devlet bütçesine zarar vermemesi için özel sektörden finanse edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak bütçe kesintileri, Rio'nun neredeyse 100 yıllık geleneksel samba gruplarını bu yıl da gösterilerinden vazgeçiremedi. .

1723 senesinde farklı ekonomik sınıfların yer aldığı bir karnaval olarak başlayan Rio Karnavalı'na farklı ırklar, dinler ve cinsel tercihleri olan dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.