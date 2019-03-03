Mynet Trend

Sokaklar renklendi! Ve Rio Karnavalı başladı

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 03.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Brezilya'da geleneksel Rio Karnavalı, şiddetli yağmura rağmen bu yıl da coşkuyla başladı. Onlarca insan rengarenk kostümleriyle sokaklara çıktı.

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı.

Dünya çapında yüzbinlerce turist her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya akın etti.

Rio Karnavalı'ndan fotoğraflar

Ve en renkli en eğlenceli en keyifli karnaval başladı. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da geleneksel karnaval geçidi, şiddetli yağış nedeniyle bu yıl gecikmeli olarak başladıysa da enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.
"Unidos da Ponte" adlı samba okulunun Sambódromo'daki tıka basa dolu tribünlerin önünden yürüyüşüne başlamasıyla tören start aldı.
4 gece boyunca sürecek olan geçit törenine, yaklaşık 30 seçkin samba okulundan dansçılar renkli kostümleriyle, dev maketler, davullar ve müzik eşliğinde katılacak.
Karnavalın zirvesini oluşturan geçidi ülke içinde ve dışında yaklaşık 7 milyon kişi izleyecek. Kutlamaların sonunda şarkı, kostüm ve koreografi bakımından en iyi okullar jüri tarafından belirlenecek.
Carmelitas adı verilen Rio'nun geleneksel sokak partilerinde ise bu yıl aşırı sağcı Jair Bolsonaro hükümetine muhalif bir samba şarkısı da söyleniyor. "Mavi ya da pembe, hepsi aynı" adlı şarkı Brezilya İnsan Hakları, Aile ve Kadın Bakanı Damares Alves'in bir sözüne atıfta bulunuyor.
Gösteriye katılan davulcu Evelyn Bastos, "Siyahilerin ve özellikle kadınların cesaretini anlatıyoruz. Böylece Brezilya'nın gerçek kurucularının kim olduğunu gösteriyoruz" dedi.

DÜNYA KUPASI GİBİDİR!

DÜNYA KUPASI GİBİDİR!
Karnavala katılan Raphael Perucci de, "Bu geçit törenleri Dünya Kupası gibidir. Trajedi yaşayan insanlarla empati kuruyoruz. Geçit törenlerine işçiler ve ebeveynler katılıyor. Yılda bir kez eğlenmek istiyor" diye konuştu.
Brezilya'da 2016 yılında Rio'nun belediye başkanı seçilen eski Piskopos Marcelo Crivella, samba gruplarına ayrılan bütçeyi yarıya indirdi. Geleneksel samba gösterilerine ilgi duymadığını açıkça belirten Crivella, festivalin devlet bütçesine zarar vermemesi için özel sektörden finanse edilmesi gerektiğini söyledi.
Ancak bütçe kesintileri, Rio'nun neredeyse 100 yıllık geleneksel samba gruplarını bu yıl da gösterilerinden vazgeçiremedi. .
1723 senesinde farklı ekonomik sınıfların yer aldığı bir karnaval olarak başlayan Rio Karnavalı'na farklı ırklar, dinler ve cinsel tercihleri olan dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.

İşte karnavaldan yansıyan anlar

İşte karnavaldan yansıyan anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rio Karnavalı Rio Karnavalı fototğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

1800 yıl önce duvara çizilmiş! Görenler inanamadı

1800 yıl önce duvara çizilmiş! Görenler inanamadı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler

Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'e 'lob' tartışmasıyla damga vurmuştu! Skandal detay dikkatlerden kaçmadı

Skandal detay dikkatlerden kaçmadı!

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!

Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek

Farklı ülkeleri gezen bir turistin kafasını karıştıracak 14 görgü kuralı

Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!

Bu yazı bekar kadınlara özel! Sizi bir tek biz anlarız

Hakan: Muhafız (The Protector)'dan beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

70’li yılların göz kanatan modasından fotoğraflar

“Keşke o yıllara dönsek” diyenler bunları gördükten sonra ne düşünecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.