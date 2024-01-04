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Sokaklarda yarı çıplak dolaşınca gözaltına alınmıştı! Melisa Yaren Aydınalp Armağan Çağlayan'a katıldı... Sözleri tepki çekti

04.01.2024 15:10 | Son Güncelleme:
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Bağdat Caddesi’nde bikini giyip, protesto gösterisi yapan Melisa Yaren Aydınalp, Armağan Çağlayan'a konuk oldu ve sözleriyle sosyal medyada tepki çekti. "Vücudumu ve vücudumu görmeyi seviyorum. Bu sebeple daha dar ya da daha açık kıyafetler giymek hoşuma gidiyor" diyen genç kadına ilk tepki de Demet Akalın'dan geldi.

İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde her gün yarı çıplak yürüyüş yaparak Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni ve manken Melisa Aydınalp gözaltına alınmıştı.

Bağdat Caddesi’nde bikini giyip, protesto gösterisi yapan Melisa Yaren Aydınalp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Genç kadın Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

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Programın fragmanı sosyal medyada gündem olmaya yetti. "Vücudumu seviyorum ve vücudumu görmeyi de seviyorum. Bu sebeple daha dar ve açık kıyafetler giymek benim hoşuma gidiyor" diyen fenomenin sözleri gündem oldu.

"ÖĞRETMENİ ETEĞİNİ AÇMAYA ÇALIŞMIŞ"

Melisa Aydınalp sözlerine şu şekilde devam etti:

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"Özgürce giyinemediklerini düşünüyorum, ve hatta özgürce giyindiklerinde içlerinin asla rahat olmadığını, hep bir endişeyle yürüdüklerini düşünüyorum. Göğüs dekoltesi giymek istemiyorsunuz diye giyecek kadınlara da engel olmayın. Bu bizim için çok önemli. Yani biz birine karşı mücadele ederken bir de kadınlara karşı mücadele etmek istemiyoruz. Korkarak yaşayamam ki, ben bir ışık yaktım. Bir özgürlük konusunu ortaya attım ve bunu devam ettireceğim ve ettirmekte zorundayım, bu benim görevim. Ama geri çekilmek ve ya bir şey yapmamak ya da söz hakkına sahip olmana rağmen susmak bence asıl korkaklık. Ben lisedeyken bir öğretmenim tarafından tacize uğramıştım bütün erkeklerin içinde. Mini etek giydiğim için, mini eteğimle rahat olmamam gerektiğini ve utanmam gerektiğini söyledi ve eteğimi açmaya çalıştı."

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DEMET AKALIN SİNİRLENDİ

Demet Akalın ise bu sözlere "Allah'tan konuşmuşsun sıfır samimiyet ve inandırıcı da değil, bu işi gerçek şiddet mağdurlarına bırak soyunmasan bu kadar bile rağbet göremeyecektin" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan sosyal medya
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