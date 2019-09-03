Sokaktan topladı, ekmek kapısı oldu!

Karaya vurmuş veya orman tabanında toprağa karışmayı bekleyen ölü ağaç parçaları, pek çok sanatçıya ilham kaynağı oluyor. Nagato Iwasaki’nin bu malzemeyle yaptığı inanılmaz figürler, Debra Bernier’in ağaç parçalarının sudaki yolcuğunu hayal ederek şekillendirdiği heykeller en etkileyici örnekler arasındaydı. Alison Moritgusu ise bu ağaç parçalarını tuval olarak kullanmayı tercih ediyordu. Buluntu ağaç parçaları, tasarım dünyasında da kendine yer bulan bir malzeme. Atölye’nin yaşayan bitkileri bu ağaç parçalarına yerleştirdiği kompoziyonlarda ya da Greg Klassen’in el yapımı mobilyalarında buna şahit olmuştuk. Kirsty Elson ise bu malzemeyi başka buluntu malzemelerle bir araya getirerek minyatür ev, gemi ve hayvan modelleri yapıyor.

HER ŞEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Kirsty Elson, Güney Batı İngiltere’de yer alan ve turizm bölgesi olarak tanınan Cornwall’da yaşamını sürdürüyor. Bölgedeki – aslında burası bir kontluk– sahil evlerini tasvir eden heykeller üretmek için bölgede dalgaların karaya attığı odun parçalarını, deniz kabuklarını ve sahile vurmuş diğer hurdaları topluyor. Denizin etkisiyle aşınmış olan bu malzemeler, Elson’ın işlerine ruh katıyor. Deniz feneri çatıları için gazoz kapaklarını, bacalar için paslanmış çivileri, scooter için eski bir mandalı, bisiklet için paslı bir cımbızı kullanabiliyor. Malzemenin eski görünümünü bozmamak için çok az miktarda boyayla renklendirme yapıyor.

MALZEMELERDEN İLHAM ALIYOR

Kendi internet sitesindeki açıklamalarında malzemelerin kendisini yönlendirdiğini belirtmiş. Dolayısıyla bir fikir bulup fikrine uyacak parçalar aramak yerine malzemeden ilham alıyor. Sanatçının geçmişine baktığımızda Cambridge Sanat Okulu’nda resim ve baskı eğitimi almış.