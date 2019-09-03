Mynet Trend

Sokaktan topladı, ekmek kapısı oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Kirsty Elson, karaya vurmuş ağaç parçalarını ve diğer buluntu malzemeleri kullanarak sahil evleri, hayvan heykelleri ve çeşitli minyatür objeler yapıyor.

Karaya vurmuş veya orman tabanında toprağa karışmayı bekleyen ölü ağaç parçaları, pek çok sanatçıya ilham kaynağı oluyor. Nagato Iwasaki’nin bu malzemeyle yaptığı inanılmaz figürler, Debra Bernier’in ağaç parçalarının sudaki yolcuğunu hayal ederek şekillendirdiği heykeller en etkileyici örnekler arasındaydı. Alison Moritgusu ise bu ağaç parçalarını tuval olarak kullanmayı tercih ediyordu. Buluntu ağaç parçaları, tasarım dünyasında da kendine yer bulan bir malzeme. Atölye’nin yaşayan bitkileri bu ağaç parçalarına yerleştirdiği kompoziyonlarda ya da Greg Klassen’in el yapımı mobilyalarında buna şahit olmuştuk. Kirsty Elson ise bu malzemeyi başka buluntu malzemelerle bir araya getirerek minyatür ev, gemi ve hayvan modelleri yapıyor.

HER ŞEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Kirsty Elson, Güney Batı İngiltere’de yer alan ve turizm bölgesi olarak tanınan Cornwall’da yaşamını sürdürüyor. Bölgedeki – aslında burası bir kontluk– sahil evlerini tasvir eden heykeller üretmek için bölgede dalgaların karaya attığı odun parçalarını, deniz kabuklarını ve sahile vurmuş diğer hurdaları topluyor. Denizin etkisiyle aşınmış olan bu malzemeler, Elson’ın işlerine ruh katıyor. Deniz feneri çatıları için gazoz kapaklarını, bacalar için paslanmış çivileri, scooter için eski bir mandalı, bisiklet için paslı bir cımbızı kullanabiliyor. Malzemenin eski görünümünü bozmamak için çok az miktarda boyayla renklendirme yapıyor.

MALZEMELERDEN İLHAM ALIYOR

Kendi internet sitesindeki açıklamalarında malzemelerin kendisini yönlendirdiğini belirtmiş. Dolayısıyla bir fikir bulup fikrine uyacak parçalar aramak yerine malzemeden ilham alıyor. Sanatçının geçmişine baktığımızda Cambridge Sanat Okulu’nda resim ve baskı eğitimi almış.

Topladığı çalı çırpılar sanat eserine dönüştü!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Minyatür çalı çırpı AĞAÇ

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

'Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor'

'Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! O türküyü duyunca...

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! O türküyü duyunca...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neden bizde yok diye ağlayacaksınız! İşte o tasarımlar...

Bir an önce Türkiye'de de uygulanması gereken şeyler!

Yeni bir tür 'uçan sincap' keşfedildi

Yeni bir tür 'uçan sincap' keşfedildi

14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü

14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü

Amerikan rüyasını yerle bir eden o fotoğraflar!

Amerikan rüyasını yerle bir eden o fotoğraflar!

Daha önce görmediniz! Ne olduğunu duyunca ağzınız açık kalacak

Daha önce görmediniz! Ne olduğunu duyunca ağzınız açık kalacak

Göktaşında doğada görülmemiş bir mineral bulundu

Göktaşında doğada görülmemiş bir mineral bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.