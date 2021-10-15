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Şoke eden detay! Falcao gitti ama...

15.10.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile yaptığı sözleşme feshi anlaşmasının şok detayı ortaya çıktı. Falcao'ya önümüzdeki sezon da para ödenecek. İşte detaylar...

Şoke eden detay! Falcao gitti ama...
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray’ın kurtulmayı başardığı Radamel Falcao’nun sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon hakkı olduğu ortaya çıktı. Bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinde iki tarafında tek taraflı uzatma hakkı olduğu belirtildi. Falcao’nun sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelerin devam ettiği dönemde bu maddeler Burak Elmas yönetiminin önüne geldi.

İTİRAF ETTİ

Galatasaray bu nedenle gelecek sezon herhangi bir imzası olmamasına rağmen Falcao’ya ödeme yapacak. Elmas bu anlaşmayı; “Önümüzdeki sene alacağı garanti ücretin önemli bölümünden kurtularak bu transfer gerçekleşti” diyerek ilk kez itiraf etti.

Bu arada Falcao ve menajerinin Mustafa Cengiz döneminde “sözleşme fesih” ya da “başka takıma transfer” konularında herhangi bir adım atmadıkları, çünkü sözleşmede imzaları olan Cengiz ve Abdürrahim Albayrak’ın bu konuda bir hamlesi olmadığı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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