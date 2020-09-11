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Şoke eden iddia: Yasemin Özilhan düşük yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta üçüncü kez hamile olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Yasemin Özilhan yeni iddiaya göre ise düşük yaptı.

Şoke eden iddia: Yasemin Özilhan düşük yaptı

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturan eski oyuncu Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamile olması magazin gündemine bomba gibi düştü. Dört gözle doğacak bebeğini bekleyen Yasemin Özilhan'dan kötü haber geldi.

Gazete Magazin'in özel haberi göre; 3. bebeğinin erkek olmasını temenni eden Yasemin Özilhan'ın bebeği düştü. Kesin nedeninin bilinmediği olayda acı haberi aile adeta yıkıldı.

Bebek müjdesiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan çift, kötü haberin ardından henüz bir açıklama yapmadı. Özilhan çiftinin Emine ve Ela adından iki kız çocukları bulunuyor.

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