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Şoke eden paylaşım! Bahar Candan eteğini kaldırıp bile bile frikik verdi

27.01.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı son paylaşımda alkolü bıraktığını ve namaza başlayacağını açıklayan Bahar Candan şoke eden bir paylaşım yaptı. Minicik eteğini kalçasının üstüne çeken Candan bile bile frikik verdi.

Şoke eden paylaşım! Bahar Candan eteğini kaldırıp bile bile frikik verdi

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra fenomen olan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan son olarak namaza başladığını açıklamıştı.

Bahar Candan, "Beni anlayacağınızı düşünüyorum Instagram'ımı kapatacağımı düşünmeyin asla yapmam alkolü tamamen bırakma kararı aldım ve namaza başlayacağım. Bir tane uygulamadan nasıl namaz kılındığını öğreniyorum" demişti.

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Bahar Candan bu açıklamadan beri müstehcen pozların dozunu artırdı. Üstsüz pozlardan sonra son olarak süper mini bir etek giyen Bahar Candan bile bile frikik verdi.

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Kandil gecesi bu paylaşımı payan fenomene "Şu mübarek gün yapmayın bari ya" tepkisi yağdı.

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Bahar Candan stil gecesi

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