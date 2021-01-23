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Sokratis Lazio yolunda!

23.01.2021 22:56 | Son Güncelleme:
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Sokratis Lazio yolunda!

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Sokratis Papastathopoulos'un Lazio'ya imza atmak üzere olduğu bildirildi.

Mesut Özil'le birlikte Arsenal'de sözleşmesi feshedilen Yunan defans oyuncusu Sokratis Papastathopoulos, Lazio ile anlaşmak üzere.

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve İtalyan Genoa ile de anılan Yunan oyuncunun transferi konusunda Lazio'nun avantajlı olduğu bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre; ayak bileğinden ameliyat geçiren Luiz Felipe'nin en az 2 ay takıma dönemeyeceğinden dolayı takviye arayışında olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin 32 yaşındaki defans oyuncusuna imza attırmak üzere olduğu öne sürüldü. Oyuncunun yıllık 1.8 milyon Pound ve 2 yıllık sözleşme istediği kaydedildi ve transfer görüşmelerinin devam ettiği vurgulandı.

2018'de Borussia Dortmund'dan Arsenal'e 17 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer olan Sorkatis, İngiliz ekibinde 69 maça çıkmıştı. Topçular'ın formasını ise Ağustos ayında Arsenal'in 2-1 kazandığı FA Cup Finali'nde giymişti. (NTV Spor)

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