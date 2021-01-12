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Sol Yanım dizisine yeni oyuncu! Gülsen Tuncer, Selim'in babaannesi Berrin'i canlandıracak

12.01.2021 20:41 | Son Güncelleme:
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Sol Yanım dizisine yeni oyuncu! Gülsen Tuncer, Selim'in babaannesi Berrin'i canlandıracak

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, STAR TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ‘Sol Yanım’a yeni bir oyuncu katıldı. ‘Sol Yanım’ın yedinci bölümünde kadroya usta oyuncu Gülsen Tuncer katılıyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Sol Yanım dizisinin yedinci bölümünde kadroya usta oyuncu Gülsen Tuncer katılıyor.

Gülsen Tuncer, Selim’e aşırı düşkün babaanne Berrin karakterine hayat verecek. Selim’in doğum gününde yaşadığı şokun ardından babasıyla tartışınca, babaannesi Berrin İstanbul’a geliyor.

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BERRİN KUTLUSAY DENGELERİ ALT ÜST EDECEK!

Torunlarına düşkünlüğüyle bilinen Berrin, otoriter tavrıyla İhsan’ı dize getirecek. Selim’in düzenini bozmamak için otele yerleşmeye karar veren Berrin, burada Serra ile tanışacak. Serra’nın Selim’in sevgilisi olduğunu bilmeyen Berrin, Serra ile ufak bir sürtüşme yaşayacak.

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Yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’ın başrolünde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor.

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