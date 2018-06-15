Soldado kalmak istiyor

Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonu başında Villarreal’den transfer ettiği İspanyol futbolcu Roberto Soldado takımda kalmak istiyor. Birçok Çin ve Arap ekibinin Soldado’yu transfer etmek için iletişime geçtiği iddia edilirken 33 yaşındaki futbolcu ise bir sezon daha takımda kalıp yapılacak yeni oluşumda şampiyonluk yaşamak istiyor. Sarı-lacivertli ekipte Fernandao’nun Arabistan ekibi Al Wehda’ya transferi ve Vincent Janssen’in kiralık olduğu için Tottenham’a dönmesinin ardından takımda tek forvet olarak kalan Soldado geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynadığı 26 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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