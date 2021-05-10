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Solmaz Çiros danslarından sonra dekoltesiyle gündemde

10.05.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros son haliyle ve cesur tarzıyla dikkat çekti. Gelin adayı Solmaz yeni şarkısı için dekolteli pozlar verdi.

Solmaz Çiros danslarından sonra dekoltesiyle gündemde

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay olmuştu. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırtarak gündeme gelmişti.

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros yeni bir şarkı için kolları sıvadı.

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Gelin adayı Solmaz şarkının klibi için cesur kıyafetler giydi. Hem göğüs hem de derin bacak dekoltesiyle dikkat çekti. Çiros'un takipçilerinin bazısı bu pozları beğenirken bazıları ise beğenmedi.

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Gelin adayının turuncu elbisesindeki dekolte detayı da gözden kaçmadı. Solmaz'a "O bant ne alaka" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yeni şarkı cikariyor şarkıyla degil soyunmasiyla ön plana cikmak istiyor.birsey söylemene gerek yok soyun geç otur şoraya ozaman

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