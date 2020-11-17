Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kaç yaşında nereli? İşte Solmaz Çiros'un son hali

Solmaz Çiros ismi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı ile yeniden gündeme geldi. Daha önce bir evlendirme programına katılmış olan Solmaz Çiros Kobra Murat ile birlikte ekranların en çok izlenen sabah programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Roman performansı sergiledi.

Şimdi, hakkında araştırma yapılıyor. Peki, Solmaz Çiros kaç yaşında? Solmaz Çiros nereli? İşte Solmaz Çiros son hali ve hakkında tüm merak edilenler...

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

1997 İzmir, Tepecik doğumlu olan Solmaz Çiros şu anda 23 yaşında. 18 yaşında katılmış olduğu bir evlilik programı ile ismini duyurdu ve hayatı oldukça merak edilmeye başlandı. Çiros, yine kendisi gibi ünlü olan damat adayı Kaan ile sıklıkla gündeme geldi. Bunun yanı sıra Çiros, TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde de rol aldı.

Kendi albümünü de çıkaran Çiros'un 8. sınıfa kadar okuduktan sonra aşık olduğu için okulunu bıraktığı ve eğitimini açık lisede tamamladığı biliniyor. Daha önce Seda Sayan’ın klibinde de yer alan Çiros, Kobra Murat ile Roman şarkıları ve dansları eşliğinde performans sergiliyor. Instagram'da çok sayıda takipçisi bulunan Çiros, danslarıyla büyük ilgi görüyor. Pek çok farklı mekanda sahne alan Çiros, kendi adında bir güzellik merkezi de bulunuyor.

